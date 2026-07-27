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Головна Львів Потепління після гроз: якою буде погода у Львові завтра

Потепління після гроз: якою буде погода у Львові завтра

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2026 17:05
Прогноз погоди у Львові на 28 липня — Львівський гідрометцентр прогнозує дощі та грози
Люди з парасольками. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 28 липня, погоду на Львівщині визначатиме північно-східна периферія антициклону над Європою. Уночі в окремих районах області прогнозують короткочасні дощі та грози, однак удень опадів уже не очікується.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає Новини.LIVE.

Погода у Львові на 28 липня

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Вітер західного напрямку 9–14 м/с, місцями його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8...+13 °C, а вдень повітря прогріється до +20...+25 °C. У самому Львові вночі прогнозують невеликий короткочасний дощ із грозою. Вдень буде без опадів, із мінливою хмарністю. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10...+12 °C, а вдень становитиме +21...+23 °C.

Потепління після гроз: якою буде погода у Львові завтра - фото 1
Прогноз на 28 липня для Львівщини. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Крім того, синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Потепління після гроз: якою буде погода у Львові завтра - фото 2
Попередження про небезпечні метеорологічні явища. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

28 липня на території Львівської області очікуються пориви західного вітру 15–20 м/с, а вночі місцями пройдуть грози. У зв'язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

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Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку.

Потепління після гроз: якою буде погода у Львові завтра - фото 3
Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

На більшій частині Львівської області 28 липня очікується низький (2-й клас) рівень пожежної небезпеки, місцями — середній (3-й клас). Водночас у районі Рави-Руської прогнозують надзвичайний (5-й клас) рівень пожежної небезпеки. За наявності відкритого вогню або інших джерел займання погодні умови можуть сприяти швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах.

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Укргідрометцентр Погода у Львові дощі із грозами
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія
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