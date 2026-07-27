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Главная Львов Потепление после гроз: какая погода будет завтра во Львове

Потепление после гроз: какая погода будет завтра во Львове

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 17:05
Прогноз погоды во Львове на 28 июля — Львовский гидрометцентр прогнозирует дожди и грозы
Люди с зонтиками. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 28 июля, погоду во Львовской области будет определять северо-восточная периферия антициклона над Европой. Ночью в отдельных районах области прогнозируются кратковременные дожди и грозы, однако днем осадков уже не ожидается.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии, передает Новини.LIVE.

Погода во Львове на 28 июля

Во Львовской области будет облачно с прояснениями. Ветер западного направления 9–14 м/с, местами его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °C, а днем воздух прогреется до +20...+25 °C. В самом Львове ночью прогнозируют небольшой кратковременный дождь с грозой. Днём будет без осадков, с переменной облачностью. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10...+12 °C, а днем составит +21...+23 °C.

Потепление после гроз: какая погода будет завтра во Львове - фото 1
Прогноз на 28 июля для Львовской области. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Кроме того, синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Потепление после гроз: какая погода будет завтра во Львове - фото 2
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

28 июля на территории Львовской области ожидаются порывы западного ветра 15–20 м/с, а ночью местами пройдут грозы. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).

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Также синоптики предупреждают о пожарной опасности.

Потепление после гроз: какая погода будет завтра во Львове - фото 3
Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

На большей части Львовской области 28 июля ожидается низкий (2-й класс) уровень пожарной опасности, местами — средний (3-й класс). В то же время в районе Равы-Русской прогнозируется чрезвычайный (5-й класс) уровень пожарной опасности. При наличии открытого огня или других источников возгорания погодные условия могут способствовать быстрому возникновению и распространению пожаров в экосистемах.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 26 июля во Львовской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,8 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился вблизи села Малиновка Львовского района. По оценке сейсмологов, землетрясение относилось к категории едва ощутимых и не представляло угрозы для населения.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львове впервые прошла Конференция украинских исследований "Украина в мире", которая объединила ученых, преподавателей, дипломатов и исследователей из разных стран. Мероприятие было инициировано Министерством культуры Украины, Украинским институтом и Украинским католическим университетом с целью создания международной площадки для развития украинистики и крымскотатарских исследований, а также укрепления академического сотрудничества с зарубежными университетами.

Укргидрометцентр Погода во Львове дожди с грозами
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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