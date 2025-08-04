У Львові спалахнула пожежа в готелі

Пожежа у готелі Львова — стала відома кількість постраждалих
У Львові горіла будівля готелю на вулиці Клепарівській. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У Львові горів готель — наслідки
Зазначається, що ситуація ускладнювалася сильним задимленням приміщень, що значно затруднювало пошук осередку займання та евакуацію людей. Із задимленої будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей у рятувальних пристроях. Шість людей госпіталізували до медичних закладів Львова.
До гасіння залучили 70 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.
Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 4 серпня у Львові горів готель "Власта". В одному з номерів стався потужний вибух. Відомо, що з будівлі провели евакуацію людей.
Також у ніч проти 4 серпня в Одеській області сталася пожежа в квартирі.
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