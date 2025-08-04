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Головна Львів Пожежа у готелі Львова — стала відома кількість постраждалих

Пожежа у готелі Львова — стала відома кількість постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 17:53
У Львові спалахнула пожежа в готелі
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС

У Львові горіла будівля готелю на вулиці Клепарівській. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Зазначається, що ситуація ускладнювалася сильним задимленням приміщень, що значно затруднювало пошук осередку займання та евакуацію людей. Із задимленої будівлі вогнеборці вивели на свіже повітря 11 людей у рятувальних пристроях. Шість людей госпіталізували до медичних закладів Львова.  

дим з вікна готелю
З вікна готелю видно дим. Фото: ДСНС
пожежа в готелі
У готелі сталася пожежа. Фото: ДСНС
згорілий коридор в готелі
Наслідки пожежі в готелі Львова. Фото: ДСНС

До гасіння залучили 70 рятувальників та 14 одиниць спеціальної техніки.

Причини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 4 серпня у Львові горів готель "Власта". В одному з номерів стався потужний вибух. Відомо, що з будівлі провели евакуацію людей.

Також у ніч проти 4 серпня в Одеській області сталася пожежа в квартирі.

евакуація Львів пожежа ДСНС готелі
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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