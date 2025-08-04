Во Львове вспыхнул пожар в гостинице

Спасатели ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС

Во Львове горело здание отеля на улице Клепаривской. Спасатели уже ликвидировали пожар.

Об этом сообщает прессцентр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Отмечается, что ситуация осложнялась сильным задымлением помещений, что значительно затрудняло поиск очага возгорания и эвакуацию людей. Из задымленного здания пожарные вывели на свежий воздух 11 человек в спасательных устройствах. Шесть человек госпитализировали в медицинские учреждения Львова.

Из окна отеля видно дым. Фото: ГСЧС

В отеле произошел пожар. Фото: ГСЧС

Последствия пожара в гостинице Львова. Фото: ГСЧС

К тушению привлекли 70 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, 4 августа во Львове горел отель "Власта". В одном из номеров произошел мощный взрыв. Известно, что из здания была проведена эвакуация людей.

Также в ночь на 4 августа в Одесской области произошел пожар в квартире.