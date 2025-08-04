Во Львове вспыхнул пожар в гостинице

Пожар в гостинице Львова — стало известно количество пострадавших
Во Львове горело здание отеля на улице Клепаривской. Спасатели уже ликвидировали пожар.
Об этом сообщает прессцентр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Во Львове горел отель — последствия
Отмечается, что ситуация осложнялась сильным задымлением помещений, что значительно затрудняло поиск очага возгорания и эвакуацию людей. Из задымленного здания пожарные вывели на свежий воздух 11 человек в спасательных устройствах. Шесть человек госпитализировали в медицинские учреждения Львова.
К тушению привлекли 70 спасателей и 14 единиц специальной техники.
Причины возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, 4 августа во Львове горел отель "Власта". В одном из номеров произошел мощный взрыв. Известно, что из здания была проведена эвакуация людей.
Также в ночь на 4 августа в Одесской области произошел пожар в квартире.
Читайте Новини.LIVE!