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Пожежа у центрі Львова — у ДСНС повідомили подробиці загоряння

18 квітня 2024 15:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Пожежа у центрі Львова — у ДСНС повідомили подробиці загоряння
Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У центрі Львова на площі Ринок сталося сильне задимлення в обід, 18 квітня. Прибувши на місце події рятувальники з'ясували, що виникло загоряння на кухні закладу харчування 36ПО. 

Про це повідомляє ДСНС. 

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"Сьогодні близько обіду рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові в одному із закладів харчування на площі Ринок. Займання виникло на кухні", — написали у ДСНС, говорячи про загоряння. 

Зазначається, що персонал та адміністрація ресторану відразу сповістили про інцидент усіх відвідувачів, які самостійно покинули заклад. Рятувальники, прибувши на місце події, оперативно ліквідували загоряння на площі 5 метрів квадратних. 

На щастя, ніхто не постраждав. 

Нагадаємо, 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей. 

Перед цим, 12 квітня, сталася пожежа в одному із закладів харчування на столичному Подолі. 

Львів
пожежа
ресторани
рятувальники
кухня
вогонь

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