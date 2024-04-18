Пожежа у центрі Львова — у ДСНС повідомили подробиці загоряння
У центрі Львова на площі Ринок сталося сильне задимлення в обід, 18 квітня. Прибувши на місце події рятувальники з'ясували, що виникло загоряння на кухні закладу харчування 36ПО.
Про це повідомляє ДСНС.
Пожежа у Львові
"Сьогодні близько обіду рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові в одному із закладів харчування на площі Ринок. Займання виникло на кухні", — написали у ДСНС, говорячи про загоряння.
Зазначається, що персонал та адміністрація ресторану відразу сповістили про інцидент усіх відвідувачів, які самостійно покинули заклад. Рятувальники, прибувши на місце події, оперативно ліквідували загоряння на площі 5 метрів квадратних.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей.
Перед цим, 12 квітня, сталася пожежа в одному із закладів харчування на столичному Подолі.
Читайте Новини.LIVE!