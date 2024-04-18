Пожежа у центрі Львова — у ДСНС повідомили подробиці загоряння

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

У центрі Львова на площі Ринок сталося сильне задимлення в обід, 18 квітня. Прибувши на місце події рятувальники з'ясували, що виникло загоряння на кухні закладу харчування 36ПО.

Про це повідомляє ДСНС.

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"Сьогодні близько обіду рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові в одному із закладів харчування на площі Ринок. Займання виникло на кухні", — написали у ДСНС, говорячи про загоряння.

Зазначається, що персонал та адміністрація ресторану відразу сповістили про інцидент усіх відвідувачів, які самостійно покинули заклад. Рятувальники, прибувши на місце події, оперативно ліквідували загоряння на площі 5 метрів квадратних.

На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 13 квітня у Львові виникла пожежа в ресторані, що спричинило евакуацію 74 людей.

Перед цим, 12 квітня, сталася пожежа в одному із закладів харчування на столичному Подолі.