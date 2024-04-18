Пожар в центре Львова — в ГСЧС сообщили подробности возгорания
В центре Львова на площади Рынок произошло сильное задымление в обед, 18 апреля. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возникло возгорание на кухне заведения питания 36ПО.
Об этом сообщает ГСЧС.
Пожар во Львове
"Сегодня около обеда спасатели получили сообщение о пожаре во Львове в одном из заведений питания на площади Рынок. Возгорание возникло на кухне", — написали в ГСЧС, говоря о возгорании.
Отмечается, что персонал и администрация ресторана сразу известили об инциденте всех посетителей, которые самостоятельно покинули заведение. Спасатели, прибыв на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, 13 апреля во Львове возник пожар в ресторане, что привело к эвакуации 74 человек.
Перед этим, 12 апреля, произошел пожар в одном из заведений питания на столичном Подоле.
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