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Пожар в центре Львова — в ГСЧС сообщили подробности возгорания

18 апреля 2024 15:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Пожар в центре Львова — в ГСЧС сообщили подробности возгорания
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В центре Львова на площади Рынок произошло сильное задымление в обед, 18 апреля. Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возникло возгорание на кухне заведения питания 36ПО.

Об этом сообщает ГСЧС.

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"Сегодня около обеда спасатели получили сообщение о пожаре во Львове в одном из заведений питания на площади Рынок. Возгорание возникло на кухне", — написали в ГСЧС, говоря о возгорании.

Отмечается, что персонал и администрация ресторана сразу известили об инциденте всех посетителей, которые самостоятельно покинули заведение. Спасатели, прибыв на место происшествия, оперативно ликвидировали возгорание на площади 5 квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал.

Напомним, 13 апреля во Львове возник пожар в ресторане, что привело к эвакуации 74 человек.

Перед этим, 12 апреля, произошел пожар в одном из заведений питания на столичном Подоле.

Львов
пожар
рестораны
спасатели
кухня
огонь

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