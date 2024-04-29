Працювала три місяці — на Львівщині майстриня створила найбільшу мозаїчну писанку в Україні

Галина Прикута та представники міськради Жовкви. Фото: Жовківська міська рада

У місті Жовква на Львівщині майстриня Галина Прикута створила найбільшу мозаїчну писанку, чим встановила рекорд України. Жінка працювала над виробом три місяці.

Про це повідомляє Львівська обласна військова адміністрація та Жовківська міська рада.

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Зазначається, що загалом на виставці у місті представили 10 писанок із ручної вишивки. Автором усіх їх є місцева майстриня Галини Прикута.

Однак, найбільшою з-поміж усіх стала писанка "Дитяча". На її створення пішло три місяці.

"Саме її висота сягнула аж півтора метра! Вона складається із 583 маленьких вишитих писанок", — написали у Львівській ОВА.

Особливістю виробу є те, що маленькі писанки власноруч зробили близько 200 місцевих дітей. Писанку присвятили Великоднім святам.

До слова, майстриня Галина встановила два рекорди. Перед цим жінка створила найбільші ялинкові прикраси.

Писанки Галини Прикутої. Фото: Жовківська міська рада

Писанки Галини Прикутої. Фото: Жовківська міська рада

Нагадаємо, у Львові учні зібрали майже 2 млн грн на шкільних ярмарках для ЗСУ.

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