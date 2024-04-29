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Работала три месяца — на Львовщине мастер создала самую большую мозаичную писанку в Украине

29 апреля 2024 12:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Работала три месяца — на Львовщине мастер создала самую большую мозаичную писанку в Украине
Галина Прикута и представители горсовета Жовквы. Фото: Жовковский городской совет
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В городе Жовква на Львовщине мастер Галина Прикута создала самую большую мозаичную писанку, чем установила рекорд Украины. Женщина работала над изделием три месяца.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация и Жовковский городской совет.

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Самая большая писанка в Украине

Отмечается, что в общей сложности на выставке в городе представили 10 писанок из ручной вышивки. Автором всех из них является местная мастер Галина Прикута.

Однако, самой большой из всех стала писанка "Детская". На ее создание ушло три месяца.

"Именно ее высота достигла полтора метра! Она состоит из 583 маленьких вышитых писанок", — написали во Львовской ОВА.

Особенностью изделия является то, что маленькие писанки собственноручно сделали около 200 местных детей. Писанку посвятили Пасхальным праздникам.

К слову, мастер Галина установила два рекорда. Перед этим женщина создала самые большие елочные украшения.

Рекорд во Львовской области
Писанки Галины Прикутой. Фото: Жовковский городской совет
Самая большая писанка в Украине
Писанки Галины Прикутой. Фото: Жовковский городской совет

 

Напомним, во Львове ученики собрали почти 2 млн грн на школьных ярмарках для ВСУ.

К слову, мы сообщали о том, получат ли украинцы дополнительные выходные на Пасху в 2024 году.

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