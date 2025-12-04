Відео
Головна Львів Працівники ТЦК зупинили чоловіка у костюмі Святого Миколая — фото

Працівники ТЦК зупинили чоловіка у костюмі Святого Миколая — фото

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 23:57
На Львівщині працівники ТЦК зупинили Святого Миколая — відео
Працівники ТЦК зупинили чоловіка, одягненого у костюм Святого Миколая. Фото: кадр з відео

У Львівській області працівники територіального центру комплектування (ТЦК) зупинили чоловіка, одягненого у костюм Святого Миколая. Ймовірно, громадянина зупинили, аби перевірити документи.

Про інцидент інформують місцеві ЗМІ та Telegram-канали у четвер, 4 грудня.

Читайте також:

На Львівщині працівники ТЦК затримали Святого Миколая

У четвер, 4 грудня, у соцмережах з'явилася інформація, що у Львівській області працівники ТЦК зупинили чоловіка у костюмі Святого Миколая. Зокрема, у мережі поширили відео інциденту.

На кадрах, зафільмованих очевидцями, видно, як чоловіка, одягненого в традиційну червону шубу, митру та з посохом, оточили працівники ТЦК.

Подробиці інциденту наразі невідомо. Також офіційної інформації щодо того, чи отримав повістку чоловік, одягнений у костюм Святого Миколая — теж немає.

Пори це, ситуація викликала бурхливу реакцію у користувачів соцмереж.

Нагадаємо, що 3 грудня у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК та СП.

Раніше ми інформували, що в Одесі стався конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними громадянами.

ЗСУ Львів військовий призов мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
