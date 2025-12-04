На Львовщине работники ТЦК остановили Святого Николая — видео

Работники ТЦК остановили мужчину, одетого в костюм Святого Николая. Фото: кадр из видео

Во Львовской области работники территориального центра комплектования (ТЦК) остановили мужчину, одетого в костюм Святого Николая. Вероятно, гражданина остановили, чтобы проверить документы.

Об инциденте информируют местные СМИ и Telegram-каналы в четверг, 4 декабря.

На Львовщине работники ТЦК задержали Святого Николая

В четверг, 4 декабря, в соцсетях появилась информация, что во Львовской области работники ТЦК остановили мужчину в костюме Святого Николая. В частности, в сети распространили видео инцидента.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчину, одетого в традиционную красную шубу, митру и с посохом, окружили работники ТЦК.

Подробности инцидента пока неизвестно. Также официальной информации о том, получил ли повестку человек, одетый в костюм Святого Николая — тоже нет.

Несмотря на это, ситуация вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей.

