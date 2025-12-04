На Львовщине работники ТЦК остановили Святого Николая — видео

Работники ТЦК остановили мужчину в костюме Святого Николая — фото
Во Львовской области работники территориального центра комплектования (ТЦК) остановили мужчину, одетого в костюм Святого Николая. Вероятно, гражданина остановили, чтобы проверить документы.
Об инциденте информируют местные СМИ и Telegram-каналы в четверг, 4 декабря.
На Львовщине работники ТЦК задержали Святого Николая
В четверг, 4 декабря, в соцсетях появилась информация, что во Львовской области работники ТЦК остановили мужчину в костюме Святого Николая. В частности, в сети распространили видео инцидента.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчину, одетого в традиционную красную шубу, митру и с посохом, окружили работники ТЦК.
Подробности инцидента пока неизвестно. Также официальной информации о том, получил ли повестку человек, одетый в костюм Святого Николая — тоже нет.
Несмотря на это, ситуация вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей.
Напомним, что 3 декабря во Львове мужчина убил военнослужащего ТЦК и СП.
Ранее мы информировали, что в Одессе произошел конфликт между работниками ТЦК и гражданскими гражданами.
