Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Работники ТЦК остановили мужчину в костюме Святого Николая — фото

Работники ТЦК остановили мужчину в костюме Святого Николая — фото

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 23:57
На Львовщине работники ТЦК остановили Святого Николая — видео
Работники ТЦК остановили мужчину, одетого в костюм Святого Николая. Фото: кадр из видео

Во Львовской области работники территориального центра комплектования (ТЦК) остановили мужчину, одетого в костюм Святого Николая. Вероятно, гражданина остановили, чтобы проверить документы.

Об инциденте информируют местные СМИ и Telegram-каналы в четверг, 4 декабря.

Реклама
Читайте также:

На Львовщине работники ТЦК задержали Святого Николая

В четверг, 4 декабря, в соцсетях появилась информация, что во Львовской области работники ТЦК остановили мужчину в костюме Святого Николая. В частности, в сети распространили видео инцидента.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужчину, одетого в традиционную красную шубу, митру и с посохом, окружили работники ТЦК.

Подробности инцидента пока неизвестно. Также официальной информации о том, получил ли повестку человек, одетый в костюм Святого Николая — тоже нет.

Несмотря на это, ситуация вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей.

Напомним, что 3 декабря во Львове мужчина убил военнослужащего ТЦК и СП.

Ранее мы информировали, что в Одессе произошел конфликт между работниками ТЦК и гражданскими гражданами.

ВСУ Львов военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации