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Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

7 грудня 2024 06:58
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст
1000 грн від Зеленського — що кажуть львів'яни про таку допомогу
Тисяча гривень в руках людини. Фото: Пресслужба НБУ
Марта Байдака - Журналіст
Марта Байдака
Журналіст

З 1 грудня 2024 року в Україні стартувала програма президентської підтримки, за якою кожен громадянин може отримати 1000 гривень. Ці кошти призначені для стимулювання економіки та допомоги громадянам у період складної економічної ситуації.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, чи подали вони заявку на отримання 1000 грн від держави. 

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Така матеріальна допомога викликала широкий інтерес серед українців. З моменту старту виплат тисячі громадян уже подали заявки через "Дію". Проте частина львів'ян вважає, що такі виплати мають більше символічне значення, ба більше — принижують.

"Я не подала заявку і не поспішаю подавати. Ця допомога для мене є принизливою", — каже жінка.

"Я не подавав, бо я тільки приїхав з-за кордону після лікування. Але я не буду подавати на виплату, я думаю, що це обман. Всі про це кажуть, що це обман для збору персональних даних", — наголошує чоловік.

"Не подавала і не буду. Я не зацікавлена в цій виплаті", — додає жінка.

"Не подавала і не знаю чи буду. Але якщо з цих грошей можна задонатити, тоді подамся на виплату", — ділиться думками опитана дівчина.

"Не подавала заявки, але я б ці кошти, які сьогодні роздають людям, одразу б спрямувала на ЗСУ. Якщо з них можна донатити, то може хто захоче, той віддасть їх на армію. Я ще не знаю, чи буду оформлювати виплату, але впевнена, що моя мама точно оформить", — додає жінка.

Як оформити виплату?

  • Відкрийте мобільний застосунок "Дія".
  • Перейдіть у розділ "Національний кешбек" у вкладці "Сервіси".
  • Якщо у вас ще немає картки для виплат, оберіть із переліку банків-партнерів (наприклад, ПриватБанк, monobank, Ощадбанк) та оформіть рахунок.
  • Вкажіть номер картки для отримання коштів.
  • Після перевірки даних виплата буде зарахована на ваш рахунок.

Нагадаємо, ми раніше писали, як і коли нарахують 1000 грн допомоги від держави.

Ми також писали, що мер Львова Андрій Садовий  закликає людей донатити зимову тисячу від держави.

Дія українці Львів матеріальна допомога гроші

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