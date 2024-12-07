1000 грн от Зеленского — что говорят львовяне о такой помощи

Тысяча гривен в руках человека. Фото: Прессслужба НБУ

С 1 декабря 2024 года в Украине стартовала программа президентской поддержки, согласно которой каждый гражданин может получить 1000 гривен. Эти средства предназначены для стимулирования экономики и помощи гражданам в период сложной экономической ситуации.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, подали ли они заявку на получение 1000 грн от государства.

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Такая материальная помощь вызвала широкий интерес украинцев. С момента старта выплат тысячи граждан уже подали заявки через "Дію". Однако часть львовян считает, что такие выплаты имеют символическое значение, даже больше — унижают.

"Я не подала заявку и не спешу подавать. Эта помощь для меня унизительна", — говорит женщина.

"Я не подавал, потому что я только приехал из-за границы после лечения. Но я не буду подавать на выплату, я думаю, что это обман. Все об этом говорят, что это обман для сбора персональных данных", — отмечает мужчина.

"Не подавала и не буду. Я не заинтересована в этой выплате", — добавляет женщина.

"Не подавала и не знаю, буду ли. Но если из этих денег можно задонатить, тогда отправлю заявку", — делится мыслями опрошенная девушка.

"Не подавала заявки, но я бы эти средства, которые сегодня раздают людям, сразу бы направила на ВСУ. Если из них можно донатить, то может, кто захочет, тот отдаст их на армию. Я еще не знаю, буду ли оформлять выплату, но уверена, что моя мама точно оформит", — добавляет женщина.

Как оформить выплату?

Откройте мобильное приложение "Дія".

Перейдите в раздел "Национальный кэшбек" на вкладке "Сервисы".

Если у вас еще нет карты для выплат, выберите из списка банков-партнеров (например, ПриватБанк, monobank, Сбербанк) и оформите счет.

Укажите номер карты для получения средств.

После проверки данных выплата будет засчитана на ваш счет.

Напомним, мы раньше писали, как и когда насчитают 1000 грн помощи от государства.

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