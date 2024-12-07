Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату arrow

Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату

7 декабря 2024 06:58
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
1000 грн от Зеленского — что говорят львовяне о такой помощи
Тысяча гривен в руках человека. Фото: Прессслужба НБУ
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

С 1 декабря 2024 года в Украине стартовала программа президентской поддержки, согласно которой каждый гражданин может получить 1000 гривен. Эти средства предназначены для стимулирования экономики и помощи гражданам в период сложной экономической ситуации.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах города, подали ли они заявку на получение 1000 грн от государства.

Читайте также:

1000 грн от Зеленского

Такая материальная помощь вызвала широкий интерес украинцев. С момента старта выплат тысячи граждан уже подали заявки через "Дію". Однако часть львовян считает, что такие выплаты имеют символическое значение, даже больше — унижают.

"Я не подала заявку и не спешу подавать. Эта помощь для меня унизительна", — говорит женщина.

"Я не подавал, потому что я только приехал из-за границы после лечения. Но я не буду подавать на выплату, я думаю, что это обман. Все об этом говорят, что это обман для сбора персональных данных", — отмечает мужчина.

"Не подавала и не буду. Я не заинтересована в этой выплате", — добавляет женщина.

"Не подавала и не знаю, буду ли. Но если из этих денег можно задонатить, тогда отправлю заявку", — делится мыслями опрошенная девушка.

"Не подавала заявки, но я бы эти средства, которые сегодня раздают людям, сразу бы направила на ВСУ. Если из них можно донатить, то может, кто захочет, тот отдаст их на армию. Я еще не знаю, буду ли оформлять выплату, но уверена, что моя мама точно оформит", — добавляет женщина.

Как оформить выплату?

  • Откройте мобильное приложение "Дія".
  • Перейдите в раздел "Национальный кэшбек" на вкладке "Сервисы".
  • Если у вас еще нет карты для выплат, выберите из списка банков-партнеров (например, ПриватБанк, monobank, Сбербанк) и оформите счет.
  • Укажите номер карты для получения средств.
  • После проверки данных выплата будет засчитана на ваш счет.

Напомним, мы раньше писали, как и когда насчитают 1000 грн помощи от государства.

Мы также писали, что мэр Львова Андрей Садовый призывает людей донатить зимнюю тысячу от государства.

Дия украинцы Львов материальная помощь деньги

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:54 В Киеве мужчину судили за хранение тротиловой шашки 26 лет

07:49 Ракетный удар по Кривому Рогу — количество погибших выросло

07:46 ИИ показал, каким видит Херсон после победы Украины

07:32 Слезоточивый газ и пиротехника — главное из Грузии за эту ночь

07:29 США развернули 80 тысяч бойцов для сдерживания России, — Байден

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

07:21 Двое мужчин переправляли уклониста в Польшу — как наказал суд

07:15 Президент Южной Кореи попросил прощения у граждан

07:01 ПриватБанк объяснил, почему отказывает в кредитном лимите

06:58 Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату

06:40 Лом черных металлов — сколько стоит 1 кг и как можно заработать

07:54 В Киеве мужчину судили за хранение тротиловой шашки 26 лет

07:49 Ракетный удар по Кривому Рогу — количество погибших выросло

07:46 ИИ показал, каким видит Херсон после победы Украины

07:32 Слезоточивый газ и пиротехника — главное из Грузии за эту ночь

07:29 США развернули 80 тысяч бойцов для сдерживания России, — Байден

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

07:21 Двое мужчин переправляли уклониста в Польшу — как наказал суд

07:15 Президент Южной Кореи попросил прощения у граждан

07:01 ПриватБанк объяснил, почему отказывает в кредитном лимите

06:58 Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату

06:40 Лом черных металлов — сколько стоит 1 кг и как можно заработать

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

20:37 Работа светофоров во время отключений — расследование Наша Справа

Text

20:11 Игнатьев заявил, что Киев провалил подготовку к зиме

Text

20:06 Андрющенко ответил, сколько украинцев вернулось в Мариуполь

Text

18:39 Рекордная сумма — нардеп озвучил расходы бюджета Киева этого года

Text

17:50 Заявление Сырского и заседание МАГАТЭ — эфир Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

15:16 Военный объяснил проблемы с обеспечением в украинской армии

Text

14:32 День ВСУ — чего желают одесситы нашим защитникам

Text

13:40 Очереди на границе на праздники — в ГПСУ назвали количество

Text

13:00 Помощь от США и встреча с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:54 В ГПСУ заявили о штурмах РФ на двух направлениях — есть ли успехи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

29 ноября 2024

20:03 Меню на Новый год Змеи 2025, чтобы привлечь благополучие

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году