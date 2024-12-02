Садовий закликає українців донатити зимову тисячу для військових

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: t.me/andriysadovyi

Мер Львова Андрій Садовий оголосив про збір для військових. Він закликає людей донатити зимову тисячу від держави.

Про це Андрій Садовий написав у Telegram у понеділок, 2 грудня.

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Збір для львівських бригад

Садовий зазначив, що фонд "Повернись живим" закликає спрямувати свою зимову тисячу від держави на благодійність.

Заклик донатити. Фото: t.me/andriysadovyi

"Наш спільний збір #Зброєносці – це можливість підтримати львівські бригади, зокрема 24-ту окрему механізовану бригаду та 80-ту окрему десантно-штурмову бригаду, які героїчно боронять Україну та звільняють нашу землю. Для їхньої ефективності на передовій потрібні сучасні РЕБи, міномети, пікапи та інше критично необхідне обладнання", — розповів мер Львова.

За його словами, тисяча від держави може стати допомогою, яка підсилить захисників та наблизить перемогу України.

Задонатити можна на сайті проєкту.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Садовий поділився фотографією з дружиною та головним котом міста Левчиком. Він закликав українців долучитися до збору для військових.

Раніше Садовий вручив державні нагороди дев'яти родинам загиблих захисників.