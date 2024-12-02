Садовый призывает украинцев донатить зимнюю тысячу для военных

Садовый призывает львовян донатить тысячу от государства
Мэр Львова Андрей Садовый объявил о сборе для военных. Он призывает людей донатить зимнюю тысячу от государства.
Об этом Андрей Садовый написал в Telegram в понедельник, 2 декабря.
Сбор для львовских бригад
Садовый отметил, что фонд "Повернись живим" призывает направить свою зимнюю тысячу от государства на благотворительность.
"Наш совместный сбор #Зброєносці — это возможность поддержать львовские бригады, в частности 24-ю отдельную механизированную бригаду и 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, которые героически защищают Украину и освобождают нашу землю. Для их эффективности на передовой нужны современные РЭБы, минометы, пикапы и другое критически необходимое оборудование", — рассказал мэр Львова.
По его словам, тысяча от государства может стать помощью, которая усилит защитников и приблизит победу Украины.
Задонатить можно на сайте проекта.
Напомним, Садовый поделился фотографией с женой и главным котом города Левчиком. Он призвал украинцев присоединиться к сбору для военных.
Ранее Садовый вручил государственные награды девяти семьям погибших защитников.
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