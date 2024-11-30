Державні нагороди отримали дев'ять родин загиблих військових у Львові — імена та фото

Садовий вручив державні нагороди родинам полеглих воїнів — фото
Мер Львова Андрій Садовий вручив державні нагороди дев’ятьом родинам полеглих захисників. Захід відбувся у стінах мерії.
Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Посмертні нагороди
Посмертні нагороди родинам загиблих воїнів вручав Садовий та представники Сихівського районного центру комплектування та соціальної підтримки.
"Мають честь сьогодні передати вам нагороди, які належать вашим рідним – Героям України, які віддали найдорожче, що мали, – своє життя. Звісно, жодні нагороди і жодні слова не зменшать цей біль, який кожен з вас має у серці. Але треба жити і робити все можливе, щоб ці добрі помисли, які мали ваші рідні, були реалізовані в життя. Велика вам подяка і низький уклін вам за те, що ви є", — сказав Садовий.
Хто посмертно отримав державні нагороди
Орден "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) отримали:
Солдат Гец Назар (06.02.1982 - 09.04.2024), військовослужбовець 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у селі Новомихайлівка Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Гец Василина.
Солдат Гудзеляк Любомир (24.09.1988 - 01.04.2024), військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у місті Попасна Луганської області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала мама Шабаковська Романна.
Солдат Крет Олег (07.02.1989 - 26.01.2024), військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув у селі Новокалинове Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала мама Крет Анна.
Сержант Кріль Олександр (02.05.1983 - 06.04.2024), військовослужбовець 115-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у селі Новокалинове Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала мама Кріль Галина.
Старший солдат Крулікевич Андрій (06.11.1981 - 03.02.2024), військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув у селі Терни Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Крулікевич Леся.
Молодший сержант Мусурівський Віталій (04.10.1990 - 08.12.2023), військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у селі Берестове Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримав брат Мусорівський Василь.
Солдат Шаргуленко Олександр (10.03.1988 - 25.01.2024), військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув у селі Новоселівське Луганської області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Шаргуленко Інна.
Лейтенант Кушпіт Володимир (29.05.1986 - 25.05.2024), військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув у селищі Білогорівка Луганська області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Кушпіт Марія.
Медаллю "Захиснику Вітчизни" (посмертно) нагородили
Старший солдат Кропивницький Роман (13.02.1982 - 01.04.2024), військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у селі Роботине Запорізької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Кропивницька Наталя.
Також на зустрічі був військовий Ігор Ващук, львів’янин, який брав участь у бойових діях на Київщині, згодом продовжив боротьбу з окупантами на найгарячіших напрямках Донецької області. Мер вручив йому пам’ятну монету імені Короля Данила.
Нагадаємо, у жовтні у Львові відбулося посмертне нагородження військових відзнакою "Почесного знаку Святого Юрія". Мер міста Андрій Садовий вручив нагороди рідним загиблих воїнів.
Також ми писали, що у Києві вшанували пам'ять полеглих воїнів на День захисників і захисниць України.
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