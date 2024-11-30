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Садовий вручив державні нагороди родинам полеглих воїнів — фото

30 листопада 2024 13:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Державні нагороди отримали дев'ять родин загиблих військових у Львові — імена та фото
Мер Львова Андрій Садовий вручив державні нагороди. Фото: Львівська міська рада
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Мер Львова Андрій Садовий вручив державні нагороди дев’ятьом родинам полеглих захисників. Захід відбувся у стінах мерії.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

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Посмертні нагороди

Посмертні нагороди родинам загиблих воїнів вручав Садовий та представники Сихівського районного центру комплектування та соціальної підтримки.

"Мають честь сьогодні передати вам нагороди, які належать вашим рідним – Героям України, які віддали найдорожче, що мали, – своє життя. Звісно, жодні нагороди і жодні слова не зменшать цей біль, який кожен з вас має у серці. Але треба жити і робити все можливе, щоб ці добрі помисли, які мали ваші рідні, були реалізовані в життя. Велика вам подяка і низький уклін вам за те, що ви є", — сказав Садовий.

Нагородження посмертно Львів
Вручення нагород полеглих воїнів. Фото: Львівська міська рада

Хто посмертно отримав державні нагороди

Орден "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно) отримали:

Солдат Гец Назар (06.02.1982 - 09.04.2024), військовослужбовець 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у селі Новомихайлівка Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Гец Василина.

Солдат Гудзеляк Любомир (24.09.1988 - 01.04.2024), військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у місті Попасна Луганської області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала мама Шабаковська Романна.

Нагородження родин загиблих воїнів
Садовий вручає нагороду. Фото: Львівська міська рада

Солдат Крет Олег (07.02.1989 - 26.01.2024), військовослужбовець 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув у селі Новокалинове Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала мама Крет Анна.

Сержант Кріль Олександр (02.05.1983 - 06.04.2024), військовослужбовець 115-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у селі Новокалинове Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала мама Кріль Галина.

Садовий нагороджує родини полеглих воїнів
Жінка отримує нагороду полеглого воїна. Фото: Львівська міська рада

Старший солдат Крулікевич Андрій (06.11.1981 - 03.02.2024), військовослужбовець 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув у селі Терни Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Крулікевич Леся.

Молодший сержант Мусурівський Віталій (04.10.1990 - 08.12.2023), військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у селі Берестове Донецької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримав брат Мусорівський Василь.

У Львові мер посмертно нагородив військових
Церемонія вручення нагород. Фото: Львівська міська рада

Солдат Шаргуленко Олександр (10.03.1988 - 25.01.2024), військовослужбовець 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув у селі Новоселівське Луганської області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Шаргуленко Інна.

Лейтенант Кушпіт Володимир (29.05.1986 - 25.05.2024), військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Загинув у селищі Білогорівка Луганська області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Кушпіт Марія.

Садовий нагородження
Родина загиблого захисника отримує державну нагороду. Фото: Львівська міська рада

Медаллю "Захиснику Вітчизни" (посмертно) нагородили

Старший солдат Кропивницький Роман (13.02.1982 - 01.04.2024), військовослужбовець 65-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув у селі Роботине Запорізької області. Похований на Личаківському кладовищі у Львові. Відзнаку отримала дружина Кропивницька Наталя.

Садовий нагородження
Садовий та представник ТЦК вручили нагороду. Фото: Львівська міська рада

Також на зустрічі був військовий Ігор Ващук, львів’янин, який брав участь у бойових діях на Київщині, згодом продовжив боротьбу з окупантами на найгарячіших напрямках Донецької області. Мер вручив йому пам’ятну монету імені Короля Данила.

Нагородження у Львівській міськраді
Чоловік отримав нагороду. Фото: Львівська міська рада

Нагадаємо, у жовтні у Львові відбулося посмертне нагородження військових відзнакою "Почесного знаку Святого Юрія". Мер міста Андрій Садовий вручив нагороди рідним загиблих воїнів.

Також ми писали, що у Києві вшанували пам'ять полеглих воїнів на День захисників і захисниць України. 

Львів нагорода військові Андрій Садовий загиблі державна нагорода

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