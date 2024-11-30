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Садовый вручил награды семьям погибших воинов — фото

30 ноября 2024 13:25
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Государственные награды получили девять семей погибших военных во Львове.
Мэр Львова Андрей Садовый вручил государственные награды. Фото: Львовский городской совет
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый вручил государственные награды девяти семьям павших защитников. Мероприятие прошло в стенах мэрии.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

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Посмертные награды

Посмертные награды семьям погибших воинов вручали Садовый и представители Сыховского районного центра комплектования и социальной поддержки.

"Имеют честь сегодня передать вам награды, которые принадлежат вашим родным — Героям Украины, которые отдали самое дорогое, что имели — свою жизнь. Конечно, никакие награды и никакие слова не уменьшат эту боль, которую каждый из вас имеет в сердце. Но надо жить и делать все возможное, чтобы эти добрые помыслы, которые имели ваши родные, были реализованы в жизнь. Поклон вам за то, что вы есть", — сказал Садовый.

Награждение посмертно Львов
Вручение наград павших воинов. Фото: Львовский городской совет

Кто посмертно получил государственные награды

Орден "За мужество" ІІІ степени (посмертно) получили:

Солдат Гец Назар (06.02.1982 – 09.04.2024), военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Новомихайловка Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Гец Василиса.

Солдат Гудзеляк Любомир (24.09.1988 – 01.04.2024), военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в городе Попасная Луганской области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила мама Шабаковская Романна.

Награждение семей погибших воинов
Садовый вручает награду. Фото: Львовский городской совет

Солдат Крет Олег (07.02.1989 – 26.01.2024), военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Новокалиново Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила мама Крет Анна.

Сержант Криль Александр (02.05.1983 – 06.04.2024), военнослужащий 115-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Новокалиново Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила мама Криль Галина.

Садовый награждает семьи павших воинов
Женщина получает награду павшего воина. Фото: Львовский городской совет

Старший солдат Круликевич Андрей (06.11.1981 – 03.02.2024), военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Терны Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Круликевич Леся.

Младший сержант Мусуровский Виталий (04.10.1990 - 08.12.2023), военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Берестово Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получил брат Мусоровский Василий.

Во Львове мэр посмертно наградил военных
Церемония вручения наград. Фото: Львовский городской совет

Солдат Шаргуленко Александр (10.03.1988 – 25.01.2024), военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Новоселовское Луганской области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Шаргуленко Инна.

Лейтенант Кушпит Владимир (29.05.1986 – 25.05.2024), военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в поселке Белогоровка Луганской области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Кушпит Мария.

Садовый награждение
Семья погибшего защитника получает государственную награду. Фото: Львовский городской совет

Медалью "Защитнику Отечества" (посмертно) наградили

Старший солдат Кропивницкий Роман (13.02.1982 – 01.04.2024), военнослужащий 65-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в селе Роботино Запорожской области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Кропивницкая Наталья.

Садовый награждение
Садовый и представитель ТЦК вручили награду. Фото: Львовский городской совет

Также на встрече был военный Игорь Ващук, участвовавший в боевых действиях на Киевщине львовянин, впоследствии продолжил борьбу с оккупантами на самых горячих направлениях Донецкой области. Мэр вручил ему памятную монету имени Короля Даниила.

Награждение во Львовском горсовете
Муж получил награду. Фото: Львовский городской совет

Напомним, в октябре во Львове состоялось посмертное награждение военных отличием "Почетного знака Святого Юрия". Мэр города Андрей Садовый вручил награды родным погибших воинов.

Также мы писали, что в Киеве почтили память павших воинов в День защитников и защитниц Украины.

Львов награда военные Андрей Садовый погибшие государственная награда

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