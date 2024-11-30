Государственные награды получили девять семей погибших военных во Львове.

Садовый вручил награды семьям погибших воинов — фото
Мэр Львова Андрей Садовый вручил государственные награды девяти семьям павших защитников. Мероприятие прошло в стенах мэрии.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Посмертные награды
Посмертные награды семьям погибших воинов вручали Садовый и представители Сыховского районного центра комплектования и социальной поддержки.
"Имеют честь сегодня передать вам награды, которые принадлежат вашим родным — Героям Украины, которые отдали самое дорогое, что имели — свою жизнь. Конечно, никакие награды и никакие слова не уменьшат эту боль, которую каждый из вас имеет в сердце. Но надо жить и делать все возможное, чтобы эти добрые помыслы, которые имели ваши родные, были реализованы в жизнь. Поклон вам за то, что вы есть", — сказал Садовый.
Кто посмертно получил государственные награды
Орден "За мужество" ІІІ степени (посмертно) получили:
Солдат Гец Назар (06.02.1982 – 09.04.2024), военнослужащий 33-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Новомихайловка Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Гец Василиса.
Солдат Гудзеляк Любомир (24.09.1988 – 01.04.2024), военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в городе Попасная Луганской области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила мама Шабаковская Романна.
Солдат Крет Олег (07.02.1989 – 26.01.2024), военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Новокалиново Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила мама Крет Анна.
Сержант Криль Александр (02.05.1983 – 06.04.2024), военнослужащий 115-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Новокалиново Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила мама Криль Галина.
Старший солдат Круликевич Андрей (06.11.1981 – 03.02.2024), военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Терны Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Круликевич Леся.
Младший сержант Мусуровский Виталий (04.10.1990 - 08.12.2023), военнослужащий 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Берестово Донецкой области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получил брат Мусоровский Василий.
Солдат Шаргуленко Александр (10.03.1988 – 25.01.2024), военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в деревне Новоселовское Луганской области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Шаргуленко Инна.
Лейтенант Кушпит Владимир (29.05.1986 – 25.05.2024), военнослужащий 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в поселке Белогоровка Луганской области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Кушпит Мария.
Медалью "Защитнику Отечества" (посмертно) наградили
Старший солдат Кропивницкий Роман (13.02.1982 – 01.04.2024), военнослужащий 65-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Погиб в селе Роботино Запорожской области. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Награду получила жена Кропивницкая Наталья.
Также на встрече был военный Игорь Ващук, участвовавший в боевых действиях на Киевщине львовянин, впоследствии продолжил борьбу с оккупантами на самых горячих направлениях Донецкой области. Мэр вручил ему памятную монету имени Короля Даниила.
Напомним, в октябре во Львове состоялось посмертное награждение военных отличием "Почетного знака Святого Юрия". Мэр города Андрей Садовый вручил награды родным погибших воинов.
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