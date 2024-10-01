Рідні загиблих воїнів у Львові отримали посмертні відзнаки

Нагородження. Фото: Новини.LIVE

У Львові у вівторок, 1 жовтня, відбулося посмертне нагородження військових відзнакою "Почесного знаку Святого Юрія". Мер міста Андрій Садовий вручив нагороди рідним загиблих воїнів.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Нагородження загиблих воїнів

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. В честь цього у Львівській міській раді сьогодні відбулося нагородження відзнакою "Почесний знак Святого Юрія" посмертно. Такі нагороди отримали сім'ї 30 мешканців Львова, які загинули під час захисту країни.

Відзнаки. Фото: Новини.LIVE

Відзнаки. Фото: Новини.LIVE

Нагородження. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що відзнаки рідним воїнів вручали мер Андрій Садовий, начальник Західного регіонального управління ДПСУ Валерій Вавринюк та начальник штабу-заступник командувача Повітряного командування "Захід" бригадний генерал Сергій Рябко.

Нагородження. Фото: Новини.LIVE

Рідні загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE

Рідні загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що "Почесний знак Святого Юрія" — відзнака Львова, яку присвоюють львів'янам, що загинули на російсько-українській війні із 2014 року.

Рідні загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE

Рідні загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив українських захисників державними нагородами та вручив бойові прапори бригадам.

Також ми писали, що у Києві вшанували пам'ять полеглих воїнів на День захисників і захисниць України.