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У Львові посмертно нагородили відзнаками загиблих воїнів — фото

1 жовтня 2024 16:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Рідні загиблих воїнів у Львові отримали посмертні відзнаки
Нагородження. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові у вівторок, 1 жовтня, відбулося посмертне нагородження військових відзнакою "Почесного знаку Святого Юрія". Мер міста Андрій Садовий вручив нагороди рідним загиблих воїнів.

Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Нагородження загиблих воїнів

1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. В честь цього у Львівській міській раді сьогодні відбулося нагородження відзнакою "Почесний знак Святого Юрія" посмертно. Такі нагороди отримали сім'ї 30 мешканців Львова, які загинули під час захисту країни.

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Відзнаки. Фото: Новини.LIVE
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Відзнаки. Фото: Новини.LIVE
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Нагородження. Фото: Новини.LIVE

Відомо, що відзнаки рідним воїнів вручали мер Андрій Садовий, начальник Західного регіонального управління ДПСУ Валерій Вавринюк та начальник штабу-заступник командувача Повітряного командування "Захід" бригадний генерал Сергій Рябко.

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Нагородження. Фото: Новини.LIVE
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Рідні загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE
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Рідні загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що "Почесний знак Святого Юрія" — відзнака Львова, яку присвоюють львів'янам, що загинули на російсько-українській війні із 2014 року. 

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Рідні загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE
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Рідні загиблих воїнів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив українських захисників державними нагородами та вручив бойові прапори бригадам. 

Також ми писали, що у Києві вшанували пам'ять полеглих воїнів на День захисників і захисниць України. 

Львів військові війна в Україні воїни загиблі державна нагорода

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