Рідні загиблих воїнів у Львові отримали посмертні відзнаки

У Львові посмертно нагородили відзнаками загиблих воїнів — фото
У Львові у вівторок, 1 жовтня, відбулося посмертне нагородження військових відзнакою "Почесного знаку Святого Юрія". Мер міста Андрій Садовий вручив нагороди рідним загиблих воїнів.
Про це з місця повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Нагородження загиблих воїнів
1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць. В честь цього у Львівській міській раді сьогодні відбулося нагородження відзнакою "Почесний знак Святого Юрія" посмертно. Такі нагороди отримали сім'ї 30 мешканців Львова, які загинули під час захисту країни.
Відомо, що відзнаки рідним воїнів вручали мер Андрій Садовий, начальник Західного регіонального управління ДПСУ Валерій Вавринюк та начальник штабу-заступник командувача Повітряного командування "Захід" бригадний генерал Сергій Рябко.
Зазначимо, що "Почесний знак Святого Юрія" — відзнака Львова, яку присвоюють львів'янам, що загинули на російсько-українській війні із 2014 року.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відзначив українських захисників державними нагородами та вручив бойові прапори бригадам.
Також ми писали, що у Києві вшанували пам'ять полеглих воїнів на День захисників і захисниць України.
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