У Львові знову не обрали запобіжний захід для Остапа Стахіва

Остап Стахів під час засідання суду. Фото: Новини.LIVE

У Галицькому районному суді Львова у вівторок, 1 жовтня, знову не обрали запобіжний захід для Остапа Стахіва. Його підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів українських воїнів.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Запобіжний захід Стахіву

Засідання розпочалося о 10:18. Стахів висловив клопотання про відвід прокурора Олега Ковальчука, посилаючись на "ознаки фальсифікації доказів". Суддя зазначив, що це не належить до справи про обрання запобіжного заходу і повинно розглядатися слідчим суддею на окремому засіданні.

Згодом фігурант озвучив клопотання про відвід слідчого, в якому стверджував, що нібито слідчий СБУ змовився з суддею Віктором Романюком, щоб уникнути проведення слідчих дій. Він також повідомив, що має намір подати заяву до Державного бюро розслідувань. Суддя відхилив це клопотання, зазначивши, що для обрання запобіжного заходу участь слідчого не є обов'язковою. Романюк також додав, що Стахів зловживає своїм правом на відвід.

Суддя Романюк оголосив перерву та пояснив причину:

"Підозрюваний Стахів в черговий раз не погоджується з діями головуючого, він хоче оголосити відвід. Оголошується перерва в судовому засіданні. Ще раз наголошую: я не задовільняю клопотання Стахіва про щось там. А оголошую перерву у засіданні для того, щоб інший склад суду вирішив питання щодо мого відводу в іншому судовому засіданні".

Клопотання буде розглянуто 2 жовтня.

Нагадаємо, 30 вересня у Львові відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для активіста Остапа Стахіва. Підозрюваний подав заяву про відвід судді, через що рішення знову не було ухвалено.

Раніше Служба безпеки України та співробітники Національної поліції провели обшуки у львівського активіста та антивакцинатора Стахіва.