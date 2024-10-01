Во Львове снова не избрали меру пресечения для Остапа Стахива

Остап Стахив во время заседания суда. Фото: Новини.LIVE

В Галицком районном суде Львова во вторник, 1 октября, снова не избрали меру пресечения для Остапа Стахива. Он подозревается в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений украинских воинов.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Мера пресечения Стахиву

Заседание началось в 10:18. Стахив выразил ходатайство об отводе прокурора Олега Ковальчука, ссылаясь на "признаки фальсификации доказательств". Судья отметил, что это не относится к делу об избрании меры пресечения и должно рассматриваться следственным судьей на отдельном заседании.

Впоследствии фигурант озвучил ходатайство об отводе следователя, в котором утверждал, что якобы следователь СБУ сговорился с судьей Виктором Романюком, чтобы избежать проведения следственных действий. Он также сообщил, что намерен подать заявление в Государственное бюро расследований. Судья отклонил это ходатайство, отметив, что для избрания меры пресечения участие следователя не является обязательным. Романюк также добавил, что Стахив злоупотребляет своим правом на отвод.

Судья Романюк объявил перерыв и объяснил причину:

"Подозреваемый Стахив в очередной раз не соглашается с действиями председательствующего, он хочет объявить отвод. Объявляется перерыв в судебном заседании. Еще раз подчеркиваю: я не удовлетворяю ходатайство Стахива о чем-то там. А объявляю перерыв в заседании для того, чтобы другой состав суда решил вопрос о моем отводе в другом судебном заседании".

Ходатайство будет рассмотрено 2 октября.

Напомним, 30 сентября во Львове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для активиста Остапа Стахива. Подозреваемый подал заявление об отводе судьи, из-за чего решение снова не было принято.

Ранее Служба безопасности Украины и сотрудники Национальной полиции провели обыски у львовского активиста и антивакцинатора Стахива.