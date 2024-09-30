Суд щодо Остапа Стахіва — підозрюваному не обрали запобіжний захід

Підозрюваний у шахрайстві Остап Стахів у суді. Фото: скриншот

У понеділок, 30 вересня, у Львові відбулося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для активіста Остапа Стахіва. Підозрюваний подав заяву про відвід судді, через що рішення знову не було ухвалено.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який був присутній в залі суду.

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Судове засідання щодо справи Стахіва

Вранці 30 вересня у Львові розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для псевдоактивіста Стахіва.

Відомо, що засідання переносили двічі, адже антивакцинатор не з'являвся до суду. Сьогодні ж підозрюваний заявив, що справа сфальсифікована і йому інкримінують безпідставні звинувачення.

Повідомляється, що суд знову не обрав запобіжного заходу для Стахіва. Псевдоактивіст подав заяву про відвід суді.

Відвід у кримінальному процесі — це усунення учасників кримінального процесу від участі у справі за заявою сторони за наявності обставин, що викликають сумнів у їх неупередженості.

"Оскільки підозрюваний подав заяву про відвід слідчому суді продовжувати розгляд ми не можемо", — заявив суддя.

Що відомо про справу Стахіва

У середу, 25 вересня, правоохоронці провели обшуки у львівського активіста та антивакцинатора Остапа Стахіва у рамках документації шахрайських дій чоловіка.

Того дня йому оголосили дві підозри:

ч.1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Максимальне покарання — позбавлення волі на три роки;

ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Максимальне покарання — позбавлення волі на вісім років.

Нагадаємо, львів'янин Остап Стахів разом із групою прихильників створив мережу спільнот у Viber та Telegram, де поширював інформацію про шкоду мобілізації в Україні.

Раніше ми писали, що у 2021 році Стахів організував масштабну акцію антивакцинаторів. Після чого депутат Львівської міської ради від фракції "Голос" Ігор Шолтис звинуватив його у поширенні дезінформації та співпраці з людьми, які розповсюджують дестабілізуючі проросійські гасла.