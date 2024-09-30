Остап Стахів — у Львові суд обирає запобіжний захід псевдоактивісту

Остап Стахів під час засідання суду. Фото: Новини.LIVE

Зранку 30 вересня у Львові розпочалося судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для псевдоактивіста Остапа Стахіва. Його підозрюють у шахрайстві та поширенні інформації про розташування підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який присутній в залі суду.

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Як відомо, засідання розпочалося о 10:25 в стінах Галицького районного суду Львова.

Раніше вже були назначені слухання щодо обрання запобіжного заходу для Стахіва, але антивакцинатор не з'являвся, тому засідання переносили двічі.

Що каже Стахів

Водночас підозрюваний заявив, що справа сфальсифікована, а йому нібито ікримінують безпідставні звинувачення.

"Мені інкримінують перешкоджання законній діяльності ТЦК, які викрадали та катували людину! Викрадення і катування людини — це тепер законна діяльність ТЦК і за присікання таких дій людей будуть переслідувати", — сказав Стахів.

Крім того, псевдоактивіст назвав правоохоронні органи "брехунами", які дали йому "дві підозри в один день".

"Вони говорили, що я закликав захоплювати владу та держустанови під приводом антивакцинаторів. Де я таке говорив? Це все брехня. Вони прийшли до мене до хати для того, щоб провести обшуки, вручити дві підозри, а в результаті пшик", — висловився Остап Стахів.

Що передувало

Нагадаємо, 25 вересня СБУ та поліція прийшли з обшуками до псевдоактивіста та антивакцинатора Остапа Стахіва.

Йому оголосили дві підозри:

ч.1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство). Максимальне покарання — позбавлення волі на три роки;

ч. 2 ст.114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Максимальне покарання — позбавлення волі на вісім років.

Остап Стахів відомий як один із лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу. Восени 2021 року він навіть організував масштабну акцію антивакцинаторів у Києву, на яку людей звозили автобусами.

Вже під час повномасштабної війни, у березні 2024 року, псевдоактивіст разом з групою послідовників створив мережу груп у Viber та Telegram, в яких розповідає про шкідливість мобілізації в Україні. Деякі з його дописів схожі на повідомлення, які поширюють росіяни.