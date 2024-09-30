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Во Львове суд избирает меру пресечения Остапу Стахиву

30 сентября 2024 11:18
Карина Приходько - Редактор
Остап Стахив — во Львове суд выбирает меру пресечения псевдоактивисту
Остап Стахив во время заседания суда. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Утром 30 сентября во Львове началось судебное заседание по избранию меры пресечения для псевдоактивиста Остапа Стахива. Он подозревается в мошенничестве и распространении информации о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, присутствующий в зале суда.

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Как известно, заседание началось в 10:25 в стенах Галицкого районного суда Львова.

Ранее уже были назначены слушания по избранию меры пресечения для Стахива, но антивакцинатор не появлялся, поэтому заседания переносили дважды.

Что говорит Стахив

В то же время, подозреваемый заявил, что дело сфальсифицировано, а ему якобы и инкриминируют безосновательные обвинения.

"Мне инкриминируют препятствование законной деятельности ТЦК, которые похищали и пытали человека! Похищение и пытки человека — это теперь законная деятельность ТЦК и за пресечение таких действий людей будут преследовать", — сказал Стахив.

Кроме того, псевдоактивност назвал правоохранительные органы "лжецами", которые дали ему "два подозрения в один день".

"Они говорили, что я призывал захватывать власть и госучреждения под предлогом антивакцинаторов. Где я такое говорил? Это все ложь. Они пришли ко мне в дом для того, чтобы провести обыски, вручить два подозрения, а в результате пшик", — высказался Остап Стахив.

Что предшествовало

Напомним, 25 сентября СБУ и полиция пришли с обысками к псевдоактивисту и антивакцинатору Остапу Стахиву.

Ему объявили два подозрения:

  • ч.1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Максимальное наказание — лишение свободы на три года;
  • ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Максимальное наказание — лишение свободы на восемь лет.

Остап Стахив известен как один из лидеров движения противников вакцинации от коронавируса. Осенью 2021 года он даже организовал масштабную акцию антивакцинаторов в Киеве, на которую людей свозили автобусами.

Уже во время полномасштабной войны, в марте 2024 года, псевдоактивист вместе с группой последователей создал сеть групп Viber и Telegram, в которых рассказывает о вредности мобилизации в Украине. Некоторые из его сообщений похожи на сообщения, распространяемые россиянами.

суд Львов мошенничество Остап Стахив подозрение

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