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Остапу Стахиву не избрали меру пресечения — какая причина

30 сентября 2024 13:27
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Суд в отношении Остапа Стахива — подозреваемому не избрали меру пресечения
Подозреваемый в мошенничестве Остап Стахив в суде. Фото: скриншот
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В понедельник, 30 сентября, во Львове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для активиста Остапа Стахива. Подозреваемый подал заявление об отводе судьи, из-за чего решение снова не было принято.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, присутствовавший в зале суда.

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Утром 30 сентября во Львове началось судебное заседание по избранию меры пресечения для псевдоактивиста Стахива. 

Известно, что заседание переносили дважды, ведь антивакцинатор не появлялся в суд. Сегодня же подозреваемый заявил, что дело сфальсифицировано и ему инкриминируют безосновательные обвинения. 

Сообщается, что суд снова не избрал меру пресечения для Стахива. Псевдоактивист подал заявление об отводе суде.

Отвод в уголовном процессе — это устранение участников уголовного процесса от участия в деле по заявлению стороны при наличии обстоятельств, вызывающих сомнение в их беспристрастности.

"Поскольку подозреваемый подал заявление об отводе следственному суду продолжать рассмотрение мы не можем", — заявил судья.

Что известно о деле Стахива

В среду, 25 сентября, правоохранители провели обыски у львовского активиста и антивакцинатора Остапа Стахива в рамках документации мошеннических действий мужчины.

В тот день ему объявили два подозрения:

  • ч.1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Максимальное наказание — лишение свободы на три года;
  • ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Максимальное наказание — лишение свободы на восемь лет.

Напомним, львовянин Остап Стахив вместе с группой поклонников создал сеть сообществ в Viber и Telegram, где распространял информацию о вреде мобилизации в Украине.

Ранее мы писали, что в 2021 году Стахив организовал масштабную акцию антивакцинаторов. После чего депутат Львовского городского совета от фракции "Голос" Игорь Шолтыс обвинил его в распространении дезинформации и сотрудничества с людьми, распространяющими дестабилизирующие пророссийские лозунги.

суд Львов мошенничество судьи активисты Остап Стахив

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