Суд в отношении Остапа Стахива — подозреваемому не избрали меру пресечения

Остапу Стахиву не избрали меру пресечения — какая причина
В понедельник, 30 сентября, во Львове состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для активиста Остапа Стахива. Подозреваемый подал заявление об отводе судьи, из-за чего решение снова не было принято.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, присутствовавший в зале суда.
Судебное заседание по делу Стахива
Утром 30 сентября во Львове началось судебное заседание по избранию меры пресечения для псевдоактивиста Стахива.
Известно, что заседание переносили дважды, ведь антивакцинатор не появлялся в суд. Сегодня же подозреваемый заявил, что дело сфальсифицировано и ему инкриминируют безосновательные обвинения.
Сообщается, что суд снова не избрал меру пресечения для Стахива. Псевдоактивист подал заявление об отводе суде.
Отвод в уголовном процессе — это устранение участников уголовного процесса от участия в деле по заявлению стороны при наличии обстоятельств, вызывающих сомнение в их беспристрастности.
"Поскольку подозреваемый подал заявление об отводе следственному суду продолжать рассмотрение мы не можем", — заявил судья.
Что известно о деле Стахива
В среду, 25 сентября, правоохранители провели обыски у львовского активиста и антивакцинатора Остапа Стахива в рамках документации мошеннических действий мужчины.
В тот день ему объявили два подозрения:
- ч.1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество). Максимальное наказание — лишение свободы на три года;
- ч. 2 ст.114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Максимальное наказание — лишение свободы на восемь лет.
Напомним, львовянин Остап Стахив вместе с группой поклонников создал сеть сообществ в Viber и Telegram, где распространял информацию о вреде мобилизации в Украине.
Ранее мы писали, что в 2021 году Стахив организовал масштабную акцию антивакцинаторов. После чего депутат Львовского городского совета от фракции "Голос" Игорь Шолтыс обвинил его в распространении дезинформации и сотрудничества с людьми, распространяющими дестабилизирующие пророссийские лозунги.
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