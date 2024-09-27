Остап Стахів — у Львові 27 вересня вдруге перенесли суд

Остап Стахів. Фото: Facebook

У Львові вдруге перенесли суд з обрання запобіжного заходу псевдоактивісту Остапу Стахіву. Причиною стала відсутність підозрюваного на засіданні.

Про це повідомляє Укрінформ.

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Як відомо, сьогодні мало відбутися засідання суду у Львові для обрання запобіжного заходу для Стахіва, однак він не з'явився.

"У зв'язку з тим, що підозрюваного немає в залі суду і продовжувати розгляд обрання запобіжного заходу змоги немає, в цьому судовому засіданні слід оголосити перерву", — сказав суддя.

Повідомляється, що наступне засідання відбудеться о 10:00 в понеділок, 30 вересня.

Що передувало

Нагадаємо, 25 вересня СБУ та поліція прийшли з обшуками до псевдоактивіста та антивакцинатора Остапа Стахіва. За даними правоохоронців, він видавав фіктивні посвідчення журналістів.

Остап Стахів відомий як один із лідерів руху противників вакцинації від коронавірусу. Восени 2021 року він навіть організував масштабну акцію антивакцинаторів у Києву, на яку людей звозили автобусами.

Вже під час повномасштабної війни, у березні 2024 року, псевдоактивіст разом з групою послідовників створив мережу груп у Viber та Telegram, в яких розповідає про шкідливість мобілізації в Україні. Деякі з його дописів схожі на повідомлення, які поширюють росіяни.