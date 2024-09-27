Остап Стахив — во Львове 27 сентября второй раз перенесли суд

Остап Стахив. Фото: Facebook

Во Львове второй раз перенесли суд по избранию меры пресечения псевдоактивисту Остапу Стахиву. Причиной стало отсутствие подозреваемого на заседании.

Об этом сообщает Укринформ.

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Как известно, сегодня должно было состояться заседание суда во Львове для избрания меры пресечения для Стахива, однако он не явился.

"В связи с тем, что подозреваемого нет в зале суда и продолжать рассмотрение избрания меры пресечения нет, в этом судебном заседании следует объявить перерыв", — сказал судья.

Сообщается, что следующее заседание состоится в 10:00 в понедельник, 30 сентября.

Что предшествовало

Напомним, 25 сентября СБУ и полиция пришли с обысками к псевдоактивисту и антивакцинатору Остапу Стахиву. По данным правоохранителей, он выдавал фиктивные удостоверения журналистов.

Остап Стахив известен как один из лидеров движения противников вакцинации от коронавируса. Осенью 2021 года он даже организовал масштабную акцию антивакцинаторов в Киеве, на которую людей свозили автобусами.

Уже во время полномасштабной войны, в марте 2024 года, псевдоактивист вместе с группой последователей создал сеть групп Viber и Telegram, в которых рассказывает о вредности мобилизации в Украине. Некоторые из его сообщений похожи на сообщения, распространяемые россиянами.