Родные погибших воинов во Львове получили посмертные награды

Награждение. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во вторник, 1 октября, произошло посмертное награждение военных отличием "Почесного знаку Святого Юрія". Мэр города Андрей Садовый вручил награды родным погибших воинов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Награждение погибших воинов

1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. В честь этого во Львовском городском совете сегодня состоялось награждение отличием "Почесний знак Святого Юрія" посмертно. Такие награды получили семьи 30 жителей Львова, погибших при защите страны.

Награды. Фото: Новини.LIVE

Награды. Фото: Новини.LIVE

Награждение. Фото: Новини.LIVE

Известно, что знаки отличия родным воинов вручали мэр Андрей Садовый, начальник Западного регионального управления ГПСУ Валерий Вавринюк и начальник штаба-заместитель командующего Воздушного командования "Запад" бригадный генерал Сергей Рябко.

Награждение. Фото: Новини.LIVE

Родные погибших воинов. Фото: Новини.LIVE

Родные погибших воинов. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что "Почесний знак Святого Юрія" — отличие Львова, которое присваивают львовянам, погибшим на российско-украинской войне с 2014 года.

Родные погибших воинов. Фото: Новини.LIVE

Родные погибших воинов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских защитников государственными наградами и вручил боевые знамена бригадам.

Также мы писали, что в Киеве почтили память павших воинов в День защитников и защитниц Украины.