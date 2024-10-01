Родные погибших воинов во Львове получили посмертные награды

Во Львове посмертно наградили отличиями погибших воинов — фото
Во Львове во вторник, 1 октября, произошло посмертное награждение военных отличием "Почесного знаку Святого Юрія". Мэр города Андрей Садовый вручил награды родным погибших воинов.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Награждение погибших воинов
1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. В честь этого во Львовском городском совете сегодня состоялось награждение отличием "Почесний знак Святого Юрія" посмертно. Такие награды получили семьи 30 жителей Львова, погибших при защите страны.
Известно, что знаки отличия родным воинов вручали мэр Андрей Садовый, начальник Западного регионального управления ГПСУ Валерий Вавринюк и начальник штаба-заместитель командующего Воздушного командования "Запад" бригадный генерал Сергей Рябко.
Отметим, что "Почесний знак Святого Юрія" — отличие Львова, которое присваивают львовянам, погибшим на российско-украинской войне с 2014 года.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил украинских защитников государственными наградами и вручил боевые знамена бригадам.
Также мы писали, что в Киеве почтили память павших воинов в День защитников и защитниц Украины.
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