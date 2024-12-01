Садовий закликав підтримати збір для українських захисників та показав сімейне фото

Садовий замилував сімейним фото з головним котом Львова
Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив фотографію з дружиною та головним котом міста Левчиком. Він закликав українців підтримати збір для військових проєкту "Зброєносці".
Відповідний допис з'явився на сторінці Левчика в Instagram та Telegram-каналі Садового.
Збір для військових
"Маємо ще таке фото для привернення уваги. Памʼятайте, що донат разом із гарним словом — це найкраще вітання. Тому давайте разом підтримаємо львівський збір Зброєносці!", — зазначив Садовий.
Він розповів, що метою збору є покупка засобів РЕБ, пікапів, дронів та багато іншого для наших захисників. Всі зібрані кошти підуть на забезпечення наших військових.
Нагадаємо, український католицький університет у Львові відкрив благодійний аукціон, на якому за донат розігрується зустріч на каву з мером міста Андрієм Садовим.
Також у Львові стартувала благодійна акція "Подаруй листівку Львову", кошти з якої підуть на підтримку ЗСУ.
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