Садовий закликав підтримати збір для українських захисників та показав сімейне фото

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Детектор Медіа

Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив фотографію з дружиною та головним котом міста Левчиком. Він закликав українців підтримати збір для військових проєкту "Зброєносці".

Відповідний допис з'явився на сторінці Левчика в Instagram та Telegram-каналі Садового.

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Збір для військових

"Маємо ще таке фото для привернення уваги. Памʼятайте, що донат разом із гарним словом — це найкраще вітання. Тому давайте разом підтримаємо львівський збір Зброєносці!", — зазначив Садовий.

Садовий з дружиною та котом Левчиком. Фото: Instagram

Він розповів, що метою збору є покупка засобів РЕБ, пікапів, дронів та багато іншого для наших захисників. Всі зібрані кошти підуть на забезпечення наших військових.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, український католицький університет у Львові відкрив благодійний аукціон, на якому за донат розігрується зустріч на каву з мером міста Андрієм Садовим.

Також у Львові стартувала благодійна акція "Подаруй листівку Львову", кошти з якої підуть на підтримку ЗСУ.