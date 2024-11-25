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У Львові триває аукціон на зустріч з Садовим — куди підуть кошти

25 листопада 2024 16:59
Євгенія Брюховецька - редактор
У Львові на аукціоні дають 50 тис. грн за зустріч з Садовим
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: пресслужба Садового
Євгенія Брюховецька - редактор

Український католицький університет у Львові відкрив благодійний аукціон. За донат на ЗСУ розігрується зустріч на каву з мером міста Андрієм Садовим та його дружиною Катериною.

Про це повідомила пресслужба Благодійного Аукціону зустрічей УКУ у Facebook.

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"Беремо участь у благодійному аукціоні від УКУ. Можете випити з нами кави за грубі гроші на армію", — йдеться у повідомленні.

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Подружжя Садових. Фото: Facebook

Ставки на аукціоні приймають у коментарях під дописом УКУ у Facebook. 

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Скриншот допису аукціону

Зазначається, що метою аукціону є 1,2 мільйони гривень, які витратять на багі для Третьої штурмової бригади. Наразі найбільша ставка, яку запропонували у коментарях, становить 50 тисяч гривень.

Нагадаємо, британські волонтери в межах акції "Пікапи для миру" привезли до Львова ще 26 автомобілів для українських військових. Загалом, в межах цієї акції за два роки було надіслано 500 автівок.

Також ми писали, що у Львові стартувала благодійна акція "Подаруй листівку Львову", кошти з якої підуть на підтримку ЗСУ.

аукціон Львів Андрій Садовий війна в Україні фронт Третя штурмова бригада

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