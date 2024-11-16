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У Львові передали авто в рамках акції "Пікапи для ЗСУ" — фото

16 листопада 2024 15:25
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Львові пройшла акція Пікапи на ЗСУ
Військові біля автомобілів. Фото: Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Волонтери з Великої Британії в межах акції "Пікапи для миру" привезли до Львова ще 26 автомобілів для українських військових. Загалом, в межах цієї акції за два роки було надіслано 500 автівок.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака у суботу, 16 листопада.

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Ці транспортні засоби допомагатимуть українським захисникам виконувати бойові завдання. Зокрема, евакуювати поранених військових чи цивільних, перевозити техніку.

Ініціатор акції "Пікапи для миру" британський фермер Марк Лерд особисто приїхав передати автомобілі та потиснути руку українським військовим. Це вже 17  поїздка британських фермерів на Львівщину.

До слова, до цієї ініціативи долучилися десятки британців, які самостійно перевозять автомобілі в Україну.

пікапи для України
Акція "Пікапи для миру". Фото: Новини.LIVE
автівки для ЗСУ
Волонтери з Великої Британії. Фото: Новини.LIVE
автомобілі
Британські та українські волонтери. Фото: Новини.LIVE
авто
Військовий біля автомобілів. Фото: Новини.LIVE
авто для ЗСУ
Військові оглядають автомобіль. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони оголосило тендер на Prozorro на придбання позашляховиків для ЗСУ.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з британським колегою Джоном Гілі обговорив підтримку ЗСУ. 

ЗСУ Львів авто волонтери допомога військовим

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