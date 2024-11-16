У Львові пройшла акція Пікапи на ЗСУ

Військові біля автомобілів. Фото: Новини.LIVE

Волонтери з Великої Британії в межах акції "Пікапи для миру" привезли до Львова ще 26 автомобілів для українських військових. Загалом, в межах цієї акції за два роки було надіслано 500 автівок.

Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака у суботу, 16 листопада.

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Ці транспортні засоби допомагатимуть українським захисникам виконувати бойові завдання. Зокрема, евакуювати поранених військових чи цивільних, перевозити техніку.

Ініціатор акції "Пікапи для миру" британський фермер Марк Лерд особисто приїхав передати автомобілі та потиснути руку українським військовим. Це вже 17 поїздка британських фермерів на Львівщину.

До слова, до цієї ініціативи долучилися десятки британців, які самостійно перевозять автомобілі в Україну.

Акція "Пікапи для миру". Фото: Новини.LIVE

Волонтери з Великої Британії. Фото: Новини.LIVE

Британські та українські волонтери. Фото: Новини.LIVE

Військовий біля автомобілів. Фото: Новини.LIVE

Військові оглядають автомобіль. Фото: Новини.LIVE

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