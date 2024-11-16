У Львові пройшла акція Пікапи на ЗСУ

У Львові передали авто в рамках акції "Пікапи для ЗСУ" — фото
Волонтери з Великої Британії в межах акції "Пікапи для миру" привезли до Львова ще 26 автомобілів для українських військових. Загалом, в межах цієї акції за два роки було надіслано 500 автівок.
Про це розповіла кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака у суботу, 16 листопада.
Автомобілі для ЗСУ
Ці транспортні засоби допомагатимуть українським захисникам виконувати бойові завдання. Зокрема, евакуювати поранених військових чи цивільних, перевозити техніку.
Ініціатор акції "Пікапи для миру" британський фермер Марк Лерд особисто приїхав передати автомобілі та потиснути руку українським військовим. Це вже 17 поїздка британських фермерів на Львівщину.
До слова, до цієї ініціативи долучилися десятки британців, які самостійно перевозять автомобілі в Україну.
Раніше ми писали, що державне підприємство "Агенція оборонних закупівель" Міноборони оголосило тендер на Prozorro на придбання позашляховиків для ЗСУ.
Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з британським колегою Джоном Гілі обговорив підтримку ЗСУ.
Читайте Новини.LIVE!