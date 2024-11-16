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Во Львове передали авто в рамках акции "Пикапы для ВСУ" — фото

16 ноября 2024 15:25
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове прошла акция Пикапы на ВСУ
Военные возле автомобилей. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Волонтеры из Великобритании в рамках акции "Пикапы для мира" привезли во Львов еще 26 автомобилей для украинских военных. Всего в рамках этой акции за два года было отправлено 500 автомобилей.

Об этом рассказала корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака в субботу, 16 ноября.

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Эти средства будут помогать украинским защитникам выполнять боевые задания. В частности, эвакуировать раненых военных или гражданских, перевозить технику.

Инициатор акции "Пикапы для мира" британский фермер Марк Лерд лично приехал передать автомобили и пожать руку украинским военным. Это уже 17 поездка британских фермеров во Львовскую область.

К слову, к этой инициативе присоединились десятки британцев, самостоятельно перевозящих автомобили в Украину.

пикапы для Украины
Акция "Пикапы для мира". Фото: Новини.LIVE
автомобили для ВСУ
Волонтеры из Великобритании. Фото: Новини.LIVE
автомобили
Британские и украинские волонтеры. Фото: Новини.LIVE
авто
Военный возле автомобилей. Фото: Новини.LIVE
пікапи
Военные осматривают автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы писали, что государственное предприятие "Агентство оборонных закупок" Минобороны объявило тендер на Prozorro на приобретение внедорожников для ВСУ.

Напомним, министр обороны Рустем Умеров во время встречи с британским коллегой Джоном Гили обсудил поддержку ВСУ.

ВСУ Львов авто волонтеры помощь военным

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