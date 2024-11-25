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Во Львове идет аукцион на встречу с Садовым — куда пойдут деньги

25 ноября 2024 16:59
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове на аукционе дают 50 тыс. грн за встречу с Садовым
Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: пресслужба Садового
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинский католический университет открыл благотворительный аукцион во Львове. За донат на ВСУ разыгрывается встреча на кофе с мэром города Андреем Садовым и его женой Екатериной.

Об этом сообщила пресс-служба Благотворительного Аукциона встреч УКУ в Facebook.

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"Участвуем в благотворительном аукционе от УКУ. Можете выпить с нами кофе за грубые деньги на армию", — говорится в сообщении.

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Супруги Садовых. Фото: Facebook

Ставки на аукционе принимают в комментариях под постом УКУ в Facebook.

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Скриншот поста аукциона

Отмечается, что цель аукциона — 1,2 миллиона гривен, которые потратят на баги для Третьей штурмовой бригады. Наибольшая ставка, которую предложили в комментариях, составляет 50 тысяч гривен.

Напомним, британские волонтеры в рамках акции "Пикапы для мира" привезли во Львов еще 26 автомобилей для украинских военных. Всего в рамках этой акции за два года было отправлено 500 автомобилей.

Также мы писали, что во Львове стартовала благотворительная акция "Подаруй листівку Львову", средства с которой пойдут на поддержку ВСУ.

аукцион Львов Андрей Садовый война в Украине фронт Третья штурмова бригада

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