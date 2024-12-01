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Садовый залюбовал семейным фото с главным котом Львова

1 декабря 2024 13:21
Евгения Брюховецкая - редактор
Садовый призвал поддержать сбор для украинских защитников и показал семейное фото
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Детектор Медиа
Евгения Брюховецкая - редактор

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фотографию с женой и главным котом города Левчиком. Он призвал украинцев поддержать сбор для военных проекта "Зброєносці".

Соответствующее сообщение появилось на странице Левчика в Instagram и Telegram-канале Садового.

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"У нас есть еще такое фото для привлечения внимания. Помните, что донат вместе с хорошим словом — это лучшее поздравление. Поэтому давайте вместе поддержим львовский сбор Зброєносці!", — отметил Садовый.

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Садовый с женой и котом Левчиком. Фото: Instagram

Он рассказал, что целью сбора является покупка средств РЭБ, пикапов, дронов и многого другого для наших защитников. Все собранные средства будут направлены на обеспечение наших военных.

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Скриншот поста Садового

Напомним, украинский католический университет во Львове открыл благотворительный аукцион, на котором за донат разыгрывается встреча на кофе с мэром города Андреем Садовым.

Также во Львове стартовала благотворительная акция "Подари открытку Львову", средства с которой пойдут в поддержку ВСУ.

ВСУ Львов военные Андрей Садовый военный сбор

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