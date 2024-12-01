Садовый призвал поддержать сбор для украинских защитников и показал семейное фото

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: Детектор Медиа

Мэр Львова Андрей Садовый обнародовал фотографию с женой и главным котом города Левчиком. Он призвал украинцев поддержать сбор для военных проекта "Зброєносці".

Соответствующее сообщение появилось на странице Левчика в Instagram и Telegram-канале Садового.

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Сбор для военных

"У нас есть еще такое фото для привлечения внимания. Помните, что донат вместе с хорошим словом — это лучшее поздравление. Поэтому давайте вместе поддержим львовский сбор Зброєносці!", — отметил Садовый.

Садовый с женой и котом Левчиком. Фото: Instagram

Он рассказал, что целью сбора является покупка средств РЭБ, пикапов, дронов и многого другого для наших защитников. Все собранные средства будут направлены на обеспечение наших военных.

Скриншот поста Садового

Напомним, украинский католический университет во Львове открыл благотворительный аукцион, на котором за донат разыгрывается встреча на кофе с мэром города Андреем Садовым.

Также во Львове стартовала благотворительная акция "Подари открытку Львову", средства с которой пойдут в поддержку ВСУ.