Новорічний флешмоб прикордонників - фото

Флешмоб прикордонників. Фото: Новини.LIVE

У пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону створили святкову атмосферу. Вони організувавши флешмоб і сформували символічну "живу" ялинку просто на напрямку в’їзду в Україну.

Про це повідомила речниця 7-го прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Новорічний флешмоб прикордонників

До спільної акції долучилися понад 50 осіб. Учасники об’єдналися навколо простої, але теплої ідеї, яка подарувала щирі емоції та відчуття єдності напередодні свят.

Цього дня прикордонники фіксували не лише інтенсивний рух транспорту, а й особливий настрій людей, які поверталися додому. Святкова ініціатива стала приємною несподіванкою для мандрівників і створила атмосферу гостинної зустрічі.

"Таким гостям ми завжди раді. Прикордонники, які належать, уформили перетин кордону відповідно до процедур. Бо кордон — це не лише про контроль, а й про перші емоції зустрічі з домом", — говориться у повідомленні.

"Жива" ялинка прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Флешмоб прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Діти взяли участь у заході прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що 31 грудня в Одесі відбулося святкування Маланкування, яке проходить з піснями, масками та автентичними костюмами.

А до цього ми повідомляли, що у Львові відбулася хода звіздарів.