Головна Львів Прикордонники влаштували флешмоб із "живою" ялинкою — фото

Прикордонники влаштували флешмоб із "живою" ялинкою — фото

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 16:36
Новорічний флешмоб прикордонників - фото
Флешмоб прикордонників. Фото: Новини.LIVE

У пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники 7-го прикордонного Карпатського загону створили святкову атмосферу. Вони організувавши флешмоб і сформували символічну "живу" ялинку просто на напрямку в’їзду в Україну.

Про це повідомила речниця 7-го прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда у коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Новорічний флешмоб прикордонників

До спільної акції долучилися понад 50 осіб. Учасники об’єдналися навколо простої, але теплої ідеї, яка подарувала щирі емоції та відчуття єдності напередодні свят.

Цього дня прикордонники фіксували не лише інтенсивний рух транспорту, а й особливий настрій людей, які поверталися додому. Святкова ініціатива стала приємною несподіванкою для мандрівників і створила атмосферу гостинної зустрічі.

"Таким гостям ми завжди раді. Прикордонники, які належать, уформили перетин кордону відповідно до процедур. Бо кордон — це не лише про контроль, а й про перші емоції зустрічі з домом", — говориться у повідомленні.

Прикордонники влаштували флешмоб із "живою" ялинкою — фото - фото 1
"Жива" ялинка прикордонників. Фото: Новини.LIVE
Прикордонники влаштували флешмоб із "живою" ялинкою — фото - фото 2
Флешмоб прикордонників. Фото: Новини.LIVE
Прикордонники влаштували флешмоб із "живою" ялинкою — фото - фото 3
Діти взяли участь у заході прикордонників. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що 31 грудня в Одесі відбулося святкування Маланкування, яке проходить з піснями, масками та автентичними костюмами

А до цього ми повідомляли, що у Львові відбулася хода звіздарів.

кордон свята прикордонники закордон Новий рік 2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
