Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Пограничники устроили флешмоб с "живой" елкой — фото

Пограничники устроили флешмоб с "живой" елкой — фото

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 16:36
Новогодний флешмоб пограничников - фото
Флешмоб пограничников. Фото: Новини.LIVE

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда создали праздничную атмосферу. Они организовали флешмоб и сформировали символическую "живую" елку прямо на направлении въезда в Украину.

Об этом сообщила пресс-секретарь 7-го пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Новогодний флешмоб пограничников

К совместной акции присоединились более 50 человек. Участники объединились вокруг простой, но теплой идеи, которая подарила искренние эмоции и ощущение единства накануне праздников.

В этот день пограничники фиксировали не только интенсивное движение транспорта, но и особое настроение людей, которые возвращались домой. Праздничная инициатива стала приятной неожиданностью для путешественников и создала атмосферу гостеприимной встречи.

"Таким гостям мы всегда рады. Пограничники, которые принадлежат, оформили пересечение границы в соответствии с процедурами. Потому что граница — это не только о контроле, но и о первых эмоциях встречи с домом", — говорится в сообщении.

Пограничники устроили флешмоб с "живой" елкой — фото - фото 1
"Живая" елка пограничников. Фото: Новини.LIVE
Пограничники устроили флешмоб с "живой" елкой — фото - фото 2
Флешмоб пограничников. Фото: Новини.LIVE
Пограничники устроили флешмоб с "живой" елкой — фото - фото 3
Дети приняли участие в мероприятии пограничников. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что 31 декабря в Одессе состоялось празднование Маланкования, которое проходит с песнями, масками и аутентичными костюмами.

А до этого мы сообщали, что во Львове состоялось шествие звездочетов.

граница праздники пограничники заграница Новый год 2026
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации