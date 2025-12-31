Новогодний флешмоб пограничников - фото

Флешмоб пограничников. Фото: Новини.LIVE

В пункте пропуска "Рава-Русская" пограничники 7-го пограничного Карпатского отряда создали праздничную атмосферу. Они организовали флешмоб и сформировали символическую "живую" елку прямо на направлении въезда в Украину.

Об этом сообщила пресс-секретарь 7-го пограничного Карпатского отряда Светлана Бурда в комментарии Новини.LIVE.

Новогодний флешмоб пограничников

К совместной акции присоединились более 50 человек. Участники объединились вокруг простой, но теплой идеи, которая подарила искренние эмоции и ощущение единства накануне праздников.

В этот день пограничники фиксировали не только интенсивное движение транспорта, но и особое настроение людей, которые возвращались домой. Праздничная инициатива стала приятной неожиданностью для путешественников и создала атмосферу гостеприимной встречи.

"Таким гостям мы всегда рады. Пограничники, которые принадлежат, оформили пересечение границы в соответствии с процедурами. Потому что граница — это не только о контроле, но и о первых эмоциях встречи с домом", — говорится в сообщении.

"Живая" елка пограничников. Фото: Новини.LIVE

Флешмоб пограничников. Фото: Новини.LIVE

Дети приняли участие в мероприятии пограничников. Фото: Новини.LIVE

