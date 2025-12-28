Шествие звездочетов во Львове — по городу прошли десятки участников

Во Львове состоялось 20-е шествие звездочетов — фоторепортаж
Во Львове 28 декабря состоялось юбилейное, 20-е шествие звездочетов "Вспышка рождественской звезды". По улицам города прошли десятки участников с большими рождественскими звездами, вертепами и колядками.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Шествие звездочетов во Львове 28 декабря
Традиционное шествие собрало львовян и гостей города, которые вместе колядовали и воспроизводили древние рождественские обычаи. По улицам города прошли десятки участников.
Они несли большие рождественские звезды, пели колядки и воспроизводили древние рождественские обычаи.
Напомним, ранее во Львове проходит фестиваль пампушек и глинтвейна. Праздничное событие проходит на территории Дворца искусств.
Кроме того, во Львове впервые с начала войны открыли рождественскую ярмарку. Она будет работать до 4 января и будет иметь определенную цель.
