Шествие звездочетов во Львове — по городу прошли десятки участников

Шествие звездочетов во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 28 декабря состоялось юбилейное, 20-е шествие звездочетов "Вспышка рождественской звезды". По улицам города прошли десятки участников с большими рождественскими звездами, вертепами и колядками.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Шествие звездочетов во Львове 28 декабря

Традиционное шествие собрало львовян и гостей города, которые вместе колядовали и воспроизводили древние рождественские обычаи. По улицам города прошли десятки участников.

Они несли большие рождественские звезды, пели колядки и воспроизводили древние рождественские обычаи.

