Во Львове состоялось 20-е шествие звездочетов — фоторепортаж

Во Львове состоялось 20-е шествие звездочетов — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 28 декабря 2025 17:10
Шествие звездочетов во Львове — по городу прошли десятки участников
Шествие звездочетов во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 28 декабря состоялось юбилейное, 20-е шествие звездочетов "Вспышка рождественской звезды". По улицам города прошли десятки участников с большими рождественскими звездами, вертепами и колядками.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте также:

Шествие звездочетов во Львове 28 декабря

Традиционное шествие собрало львовян и гостей города, которые вместе колядовали и воспроизводили древние рождественские обычаи. По улицам города прошли десятки участников.

Хода звіздарів у Львові 28 грудня
Шествие звездочетов во Львове. Фото: Новини.LIVE
Хода звіздарів відбулась у Львові
Во Львове состоялось шествие звездочетов. Фото: Новини.LIVE
Хода звіздарів Спалах різдвяної звізди
Колядки во Львове. Фото: Новини.LIVE
У Львові відбулася 20-та хода звіздарів
Юбилейное шествие звездочетов во Львове. Фото: Новини.LIVE
У Львові відбулася хода звіздарів у Львові
20-е шествие звездочетов во Львове. Фото: Новини.LIVE
Хода звіздарів у Львові 28 грудня
Шествие звездочетов во Львове 28 декабря. 28 декабря. Фото: Новини.LIVE
Хода звіздарів у Львові
Андрей Садовый во время шествия звездочетов. Фото: Новини.LIVE

Они несли большие рождественские звезды, пели колядки и воспроизводили древние рождественские обычаи.

Напомним, ранее во Львове проходит фестиваль пампушек и глинтвейна. Праздничное событие проходит на территории Дворца искусств.

Кроме того, во Львове впервые с начала войны открыли рождественскую ярмарку. Она будет работать до 4 января и будет иметь определенную цель.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
