Во Львове прошел фестиваль пампушек и глинтвейна с 25 по 28 декабря

Фестиваль пампушек и глинтвейна во Львове — фоторепортаж
Во Львове продолжается фестиваль пампушек и глинтвейна. Людей угощают различными пончиками и напитками.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.
Что известно о фестивале пончиков и глинтвейна во Львове
Отметим, что праздничное событие происходит на территории Дворца искусств, где царит настоящая рождественская атмосфера - аромат свежеиспеченных пончиков, горячего глинтвейна и праздничное настроение.
Львовян и гостей города угощают разными видами пампушек — от классических до авторских, а также традиционными зимними напитками.
В этом году фестиваль имеет еще и благотворительную составляющую — часть собранных средств передадут в поддержку детской больницы "Охматдет". Поэтому посетители могут не только почувствовать дух рождественских праздников, но и приобщиться к доброму делу.
Напомним, недавно мы писали, что во Львове на площади рынок впервые с начала полномасштабной войны открыли рождественскую ярмарку. Она будет работать до 4 января и имеет целью собрать средства на нужды украинских пограничников.
Также мы писали, что во Львове на площади Ангелов торжественно установили главный дидух города.
Читайте Новини.LIVE!