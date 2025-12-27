Во Львове прошел фестиваль пампушек и глинтвейна с 25 по 28 декабря

Женщины во Львове на фестивале пампушек и глинтвейна. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Во Львове продолжается фестиваль пампушек и глинтвейна. Людей угощают различными пончиками и напитками.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Что известно о фестивале пончиков и глинтвейна во Львове

Отметим, что праздничное событие происходит на территории Дворца искусств, где царит настоящая рождественская атмосфера - аромат свежеиспеченных пончиков, горячего глинтвейна и праздничное настроение.

Люди на фестивале пончиков и глинтвейна. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Выступление на фестивале во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Львовян и гостей города угощают разными видами пампушек — от классических до авторских, а также традиционными зимними напитками.

Фестиваль пончиков и глинтвейна во Львове. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

В этом году фестиваль имеет еще и благотворительную составляющую — часть собранных средств передадут в поддержку детской больницы "Охматдет". Поэтому посетители могут не только почувствовать дух рождественских праздников, но и приобщиться к доброму делу.

На фестивале можно поддержать детскую больницу "Охматдет". Фото: Новости.LIVE / Марта Байдака

Напомним, недавно мы писали, что во Львове на площади рынок впервые с начала полномасштабной войны открыли рождественскую ярмарку. Она будет работать до 4 января и имеет целью собрать средства на нужды украинских пограничников.

Также мы писали, что во Львове на площади Ангелов торжественно установили главный дидух города.