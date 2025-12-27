У Львові пройшов фестиваль пампуха та глінтвейну з 25 по 28 грудня

Фестиваль пампуха та глінтвейну у Львові — фоторепортаж
У Львові продовжується фестиваль пампуха та глінтвейну. Людей пригощають різними пампухами та напоями.
Що відомо про фестиваль пампуха та глінтвейну у Львові
Зазначимо, що святкова подія відбувається на території Палацу мистецтв, де панує справжня різдвяна атмосфера — аромат свіжоспечених пампухів, гарячого глінтвейну та святковий настрій.
Львів’ян і гостей міста пригощають різними видами пампухів — від класичних до авторських, а також традиційними зимовими напоями.
Цьогоріч фестиваль має ще й благодійну складову — частину зібраних коштів передадуть на підтримку дитячої лікарні "Охматдит". Тож відвідувачі можуть не лише відчути дух різдвяних свят, а й долучитися до доброї справи.
