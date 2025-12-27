Відео
Головна Львів Фестиваль пампуха та глінтвейну у Львові — фоторепортаж

Фестиваль пампуха та глінтвейну у Львові — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 05:41
У Львові пройшов фестиваль пампуха та глінтвейну з 25 по 28 грудня
Жінки у Львові на фестивалі пампуха та глінтвейну. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

У Львові продовжується фестиваль пампуха та глінтвейну. Людей пригощають різними пампухами та напоями.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Що відомо про фестиваль пампуха та глінтвейну у Львові

Зазначимо, що святкова подія відбувається на території Палацу мистецтв, де панує справжня різдвяна атмосфера — аромат свіжоспечених пампухів, гарячого глінтвейну та святковий настрій.

Фестиваль пампуха та глінтвейну у Львові з 25 по 28 грудня
Люди на фестивалі пампуха та глінтвейну. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака
Роздача пампух та глінтвейну Львові
Виступ на фестивалі у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Львів’ян і гостей міста пригощають різними видами пампухів — від класичних до авторських, а також традиційними зимовими напоями.

Фестиваль у Львові з 25 по 28 грудня
Фестиваль пампуха та глінтвейну у Львові. Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Цьогоріч фестиваль має ще й благодійну складову — частину зібраних коштів передадуть на підтримку дитячої лікарні "Охматдит". Тож відвідувачі можуть не лише відчути дух різдвяних свят, а й долучитися до доброї справи.

У Львові на фестивалі можно задонатити на дитячу лікарню "Охматдит"
На фестивалі можно підтримати дитячу лікарню "Охматдит". Фото: Новини.LIVE / Марта Байдака

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львові на площі ринок вперше з початку повномасштабної війни відкрили різдвяний ярмарок. Він буде працювати до 4 січня і має на меті зібрати кошти на потреби українських прикордонників.

Також ми писали, що у Львові на площі Ангелів урочисто встановили головний дідух міста.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
