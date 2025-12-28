Відео
Головна Львів У Львові відбулася 20-та хода звіздарів — фоторепортаж

У Львові відбулася 20-та хода звіздарів — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 17:10
Хода звіздарів у Львові — по місту пройшли десятки учасників
Хода звіздарів у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 28 грудня відбулася ювілейна, 20-та хода звіздарів "Спалах різдвяної звізди". Вулицями міста пройшли десятки учасників із великими різдвяними звіздами, вертепами та колядками.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака. 

Читайте також:

Хода звіздарів у Львові 28 грудня

Традиційна хода зібрала львів'ян і гостей міста, які разом колядували й відтворювали давні різдвяні звичаї. Вулицями міста пройшли десятки учасників.

Хода звіздарів у Львові 28 грудня
Хода звіздарів у Львові. Фото: Новини.LIVE
Хода звіздарів відбулась у Львові
У Львові відбулася хода звіздарів. Фото: Новини.LIVE
Хода звіздарів Спалах різдвяної звізди
Колядки у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові відбулася 20-та хода звіздарів
Ювілейна хода звіздарів у Львові. Фото: Новини.LIVE
У Львові відбулася хода звіздарів у Львові
20-та хода звіздарів у Львові. Фото: Новини.LIVE
Хода звіздарів у Львові 28 грудня
Хода звіздарів у Львові 28 грудня. Фото: Новини.LIVE
Хода звіздарів у Львові
Андрій Садовий під час ходи звіздарів. Фото: Новини.LIVE

Вони несли великі різдвяні звізди, співали колядки та відтворювали давні різдвяні звичаї.

 Нагадаємо, раніше у Львові відбувається фестиваль пампуха та глінтвейну. Святкова подія проходить на території Палацу мистецтв.

Крім того, у Львові вперше з початку війни відкрили різдвяний ярмарок. Він працюватиме до 4 січня і матиме певну мету.

свята Львів Різдво колядування колядки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
