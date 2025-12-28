Хода звіздарів у Львові — по місту пройшли десятки учасників

У Львові відбулася 20-та хода звіздарів — фоторепортаж
У Львові 28 грудня відбулася ювілейна, 20-та хода звіздарів "Спалах різдвяної звізди". Вулицями міста пройшли десятки учасників із великими різдвяними звіздами, вертепами та колядками.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Хода звіздарів у Львові 28 грудня
Традиційна хода зібрала львів'ян і гостей міста, які разом колядували й відтворювали давні різдвяні звичаї. Вулицями міста пройшли десятки учасників.
Вони несли великі різдвяні звізди, співали колядки та відтворювали давні різдвяні звичаї.
