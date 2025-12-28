Хода звіздарів у Львові — по місту пройшли десятки учасників

Хода звіздарів у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 28 грудня відбулася ювілейна, 20-та хода звіздарів "Спалах різдвяної звізди". Вулицями міста пройшли десятки учасників із великими різдвяними звіздами, вертепами та колядками.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Хода звіздарів у Львові 28 грудня

Традиційна хода зібрала львів'ян і гостей міста, які разом колядували й відтворювали давні різдвяні звичаї. Вулицями міста пройшли десятки учасників.

Хода звіздарів у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові відбулася хода звіздарів. Фото: Новини.LIVE

Колядки у Львові. Фото: Новини.LIVE

Ювілейна хода звіздарів у Львові. Фото: Новини.LIVE

20-та хода звіздарів у Львові. Фото: Новини.LIVE

Хода звіздарів у Львові 28 грудня. Фото: Новини.LIVE

Андрій Садовий під час ходи звіздарів. Фото: Новини.LIVE

Вони несли великі різдвяні звізди, співали колядки та відтворювали давні різдвяні звичаї.

