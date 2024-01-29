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Прикордонники затримали водіїв за контрабанду гаджетів та великої партії нікотину

29 січня 2024 14:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прикордонники затримали водіїв за контрабанду гаджетів та великої партії нікотину
Незаконне ввезення гаджетів. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Троє водіїв намагалися незаконно ввезти на територію України гаджети та нікотинові подушечки. Це сталося на контрольно-пропускному пункті "Шегині".

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.

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Повідомляється, що на кордоні на КПП "Шегині" прикордонні служби спільно з митниками успішно запобігли трьом спробам нелегального ввезення товарів.

Житель Тернопілля, 27-річний чоловік, перебуваючи за кермом мікроавтобуса "Мерседес", намагався в'їхати на територію України. Він обрав для перевірки "червоний коридор". Після аналізу ризиків транспортний засіб було спрямовано детальний огляд.

Контрабанда
Контрабанда нікотину. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Під час спільної перевірки з оперативними службами у багажному відсіку було виявлено 15 продуктів APPLE, включаючи телефони, ноутбук та годинник.

Двох інших водіїв, які також керували мікроавтобусами "Мерседес", зупинили на тому ж контрольно-пропускному пункті. Під час огляду було виявлено, що вони намагалися потай провезти понад 4,3 тис. нікотинових подушечок.

Контрабанда
Контрабанда нікотину. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Контрабанда
Контрабанда гаджетів. Фото:
facebook.com/zahidnuy.kordon

Митники склали протоколи щодо цих інцидентів, і незаконно ввезені товари були конфісковані відповідно до законодавства.

Контрабанда
Повідомлення Західного управління Держприкордонслужби. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі до України 3,5 тонни кави. Щоправда, у декларації він назвав його "особистими речами".

Додамо, прокурори Одеської області направили до суду обвинувальний акт щодо тютюнових контрабандистів. Група молодих людей продавала безакцизні цигарки на всій території України.

кордон
контрабанда
сигарети
Україна
прикордонники
гаджети
ДПСУ

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