Прикордонники затримали водіїв за контрабанду гаджетів та великої партії нікотину

Незаконне ввезення гаджетів. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Троє водіїв намагалися незаконно ввезти на територію України гаджети та нікотинові подушечки. Це сталося на контрольно-пропускному пункті "Шегині".

Про це повідомляє Західне управління Держприкордонслужби.

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Повідомляється, що на кордоні на КПП "Шегині" прикордонні служби спільно з митниками успішно запобігли трьом спробам нелегального ввезення товарів.

Житель Тернопілля, 27-річний чоловік, перебуваючи за кермом мікроавтобуса "Мерседес", намагався в'їхати на територію України. Він обрав для перевірки "червоний коридор". Після аналізу ризиків транспортний засіб було спрямовано детальний огляд.

Контрабанда нікотину. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Під час спільної перевірки з оперативними службами у багажному відсіку було виявлено 15 продуктів APPLE, включаючи телефони, ноутбук та годинник.

Двох інших водіїв, які також керували мікроавтобусами "Мерседес", зупинили на тому ж контрольно-пропускному пункті. Під час огляду було виявлено, що вони намагалися потай провезти понад 4,3 тис. нікотинових подушечок.

Контрабанда нікотину. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Контрабанда гаджетів. Фото:

facebook.com/zahidnuy.kordon

Митники склали протоколи щодо цих інцидентів, і незаконно ввезені товари були конфісковані відповідно до законодавства.

Повідомлення Західного управління Держприкордонслужби. Фото: скриншот

Нагадаємо, мешканець Львівської області намагався ввезти з Польщі до України 3,5 тонни кави. Щоправда, у декларації він назвав його "особистими речами".

Додамо, прокурори Одеської області направили до суду обвинувальний акт щодо тютюнових контрабандистів. Група молодих людей продавала безакцизні цигарки на всій території України.