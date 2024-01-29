Пограничники задержали водителей за контрабанду гаджетов и крупной партии никотина
Трое водителей пытались незаконно ввезти на территорию Украины гаджеты и никотиновые подушечки. Это произошло на контрольно-пропускном пункте "Шегини".
Об этом сообщает Западное управление Госпограслужбы.
Незаконный ввоз продукции через границу
Сообщается, что на границе на КПП "Шегини" пограничные службы совместно с таможенниками успешно предотвратили три попытки нелегального ввоза товаров.
Житель Тернопольской области, 27-летний мужчина, находясь за рулем микроавтобуса "Мерседес", пытался въехать на территорию Украины. Он выбрал для проверки "красный коридор". После анализа рисков транспортное средство было направлено на детальный осмотр.
При совместной проверке с оперативными службами в багажном отсеке были обнаружены 15 продуктов APPLE, включая телефоны, ноутбук и часы.
Двух других водителей, также управляющих микроавтобусами "Мерседес", остановили на том же контрольно-пропускном пункте. Во время досмотра было выявлено, что они пытались скрытно провезти более 4,3 тыс. никотиновых подушечек.
Таможенники составили протоколы по этим инцидентам, и незаконно ввезенные товары были конфискованы в соответствии с законодательством.
Напомним, житель Львовской области пытался ввезти из Польши в Украину 3,5 тонны кофе. Правда, в декларации он назвал его "личными вещами".
Добавим, прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении табачных контрабандистов. Группа молодых людей продавала безакцизные сигареты по всей территории Украины.
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