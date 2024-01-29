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Пограничники задержали водителей за контрабанду гаджетов и крупной партии никотина

29 января 2024 14:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пограничники задержали водителей за контрабанду гаджетов и крупной партии никотина
Незаконный ввоз гаджетов. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Трое водителей пытались незаконно ввезти на территорию Украины гаджеты и никотиновые подушечки. Это произошло на контрольно-пропускном пункте "Шегини".

Об этом сообщает Западное управление Госпограслужбы.

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Сообщается, что на границе на КПП "Шегини" пограничные службы совместно с таможенниками успешно предотвратили три попытки нелегального ввоза товаров. 

Житель Тернопольской области, 27-летний мужчина, находясь за рулем микроавтобуса "Мерседес", пытался въехать на территорию Украины. Он выбрал для проверки "красный коридор". После анализа рисков транспортное средство было направлено на детальный осмотр.

Контрабанда
Контрабанда никотина. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

При совместной проверке с оперативными службами в багажном отсеке были обнаружены 15 продуктов APPLE, включая телефоны, ноутбук и часы.

Двух других водителей, также управляющих микроавтобусами "Мерседес", остановили на том же контрольно-пропускном пункте. Во время досмотра было выявлено, что они пытались скрытно провезти более 4,3 тыс. никотиновых подушечек. 

Контрабанда
Контрабанда никотина. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon
Контрабанда
Контрабанда гаджетов. Фото: 
facebook.com/zahidnuy.kordon
 

Таможенники составили протоколы по этим инцидентам, и незаконно ввезенные товары были конфискованы в соответствии с законодательством.

Контрабанда
Сообщение Западного управления Госпограслужбы. Фото: скриншот

Напомним, житель Львовской области пытался ввезти из Польши в Украину 3,5 тонны кофе. Правда, в декларации он назвал его "личными вещами".

Добавим, прокуроры Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении табачных контрабандистов. Группа молодых людей продавала безакцизные сигареты по всей территории Украины.

граница
контрабанда
сигареты
Украина
пограничники
гаджеты
ГПСУ

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