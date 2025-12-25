У Львові 24 грудня 2025 року вшанували В'ячеслава Чорновола — фото, відео

Пам'ятник Чорноволу. Фото: Новини.LIVE

У середу, 24 грудня, у Львові вшанували політика, журналіста та дисидента В'ячеслава Чорновола. Захід відбувся з нагоди 88-ї річниці від дня народження видатного українця.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вшанування В'ячеслава Чорновола

Люди біля пам'ятника Чорноволу. Фото: Новини.LIVE

Присутні поклали до пам'ятника Чорноволу квіти та виконали гімн України.

У Львові вшанували В'ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE

У Львові вшанували В'ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE

До пам'ятної церемонії долучився голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав громадян зустріти різдвяно-новорічні свята в єдності, світлі, доброті та шанувати одне одного.

Вшанування В'ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE

Покладання квітів до пам'ятника Чорноволу. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про В'ячеслава Чорновола

В'ячеслав Чорновіл був одним із представників українського національно-визвольного руху, політв'язнем радянського режиму, публіцистом і співзасновником Народного руху України. Він відкрито говорив правду про репресії, прагнув, аби Україна налагоджувала зв'язки із країнами Європи й відстоював незалежність.

25 березня 1999 року політик у віці 61 року загинув в автокатастрофі. Обставини його смерті досі лишаються нез'ясованими.

Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл провів у концтаборах 17 років. Він був справжнім патріотом, який казав: "Дай, Боже, нам любити Україну понад усе".

Також ми повідомляли, що 25 березня поточного року у Львові теж вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Того дня виповнилося 26 років від дня його загибелі.