У Львові 24 грудня 2025 року вшанували В'ячеслава Чорновола — фото, відео

Принесли квіти та заспівали гімн — у Львові вшанували Чорновола
У середу, 24 грудня, у Львові вшанували політика, журналіста та дисидента В'ячеслава Чорновола. Захід відбувся з нагоди 88-ї річниці від дня народження видатного українця.
Вшанування В'ячеслава Чорновола
Присутні поклали до пам'ятника Чорноволу квіти та виконали гімн України.
До пам'ятної церемонії долучився голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав громадян зустріти різдвяно-новорічні свята в єдності, світлі, доброті та шанувати одне одного.
Що відомо про В'ячеслава Чорновола
В'ячеслав Чорновіл був одним із представників українського національно-визвольного руху, політв'язнем радянського режиму, публіцистом і співзасновником Народного руху України. Він відкрито говорив правду про репресії, прагнув, аби Україна налагоджувала зв'язки із країнами Європи й відстоював незалежність.
25 березня 1999 року політик у віці 61 року загинув в автокатастрофі. Обставини його смерті досі лишаються нез'ясованими.
Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл провів у концтаборах 17 років. Він був справжнім патріотом, який казав: "Дай, Боже, нам любити Україну понад усе".
Також ми повідомляли, що 25 березня поточного року у Львові теж вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Того дня виповнилося 26 років від дня його загибелі.
