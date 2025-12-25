Відео
Головна Львів Принесли квіти та заспівали гімн — у Львові вшанували Чорновола

Принесли квіти та заспівали гімн — у Львові вшанували Чорновола

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 00:14
У Львові 24 грудня 2025 року вшанували В'ячеслава Чорновола — фото, відео
Пам'ятник Чорноволу. Фото: Новини.LIVE

У середу, 24 грудня, у Львові вшанували політика, журналіста та дисидента В'ячеслава Чорновола. Захід відбувся з нагоди 88-ї річниці від дня народження видатного українця.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Вшанування В'ячеслава Чорновола 

Люди зібралися, щоб вшанувати Чорновола
Люди біля пам'ятника Чорноволу. Фото: Новини.LIVE

Присутні поклали до пам'ятника Чорноволу квіти та виконали гімн України.

Вшанування В'ячеслава Чорновола
У Львові вшанували В'ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE
Вшанування В'ячеслава Чорновола
У Львові вшанували В'ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE

До пам'ятної церемонії долучився голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він закликав громадян зустріти різдвяно-новорічні свята в єдності, світлі, доброті та шанувати одне одного.

У Львові вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола
Вшанування В'ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE
До пам'ятника Чорноволу поклали квіти
Покладання квітів до пам'ятника Чорноволу. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про В'ячеслава Чорновола 

В'ячеслав Чорновіл був одним із представників українського національно-визвольного руху, політв'язнем радянського режиму, публіцистом і співзасновником Народного руху України. Він відкрито говорив правду про репресії, прагнув, аби Україна налагоджувала зв'язки із країнами Європи й відстоював незалежність. 

25 березня 1999 року політик у віці 61 року загинув в автокатастрофі. Обставини його смерті досі лишаються нез'ясованими.

Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл провів у концтаборах 17 років. Він був справжнім патріотом, який казав: "Дай, Боже, нам любити Україну понад усе".

Також ми повідомляли, що 25 березня поточного року у Львові теж вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Того дня виповнилося 26 років від дня його загибелі.

пам'ятник В’ячеслав Чорновіл квіти політики церемонія пам'ять
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
