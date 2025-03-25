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Річниця загибелі Чорновола — у Львові вшанували памʼять

25 березня 2025 17:39
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола у 26-ту річницю загибелі
У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові у вівторок, 25 березня, вшанували памʼять Вʼячеслава Чорновола. Минає 26 років з дня його загибелі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Вшанування памʼяті Чорновола у Львові

Біля пам’ятника Чорноволу учасники заходу виконали гімн України та поклали квіти.

У Львові вшанували памʼять Чорновіла
У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE
Річниця загибелі Вʼячеслава Чорновола
У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE
Памʼятник Чорноволу у Львові
У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE
Вшанування памʼяті Чорновола у Львові 25 березня
У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE
Річниця смерті Вʼячеслава Чорновола
У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE
Вшанування памʼяті Вʼячеслава Чорновола у Львові 25 березня
У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола. Фото: Новини.LIVE

Коротка біографія

В’ячеслав Чорновіл — український політик, публіцист, дисидент і громадський діяч. Один із лідерів національно-демократичного руху кінця ХХ століття.

Вʼячеслав Чорновіл
В’ячеслав Чорновіл. Фото: archivelviv.gov.ua

Брав активну участь у боротьбі за незалежність України, був одним із засновників Народного руху України. У радянські часи за свої погляди неодноразово зазнавав переслідувань, зокрема ув’язнення та заслання. У 1991 році балотувався на пост Президента України.

Загинув у 1999 році в автокатастрофі за загадкових обставин, що досі викликають суперечки.

Нагадаємо, у Львові готуються до весняно-літнього сезону. У центральній частині міста почали приводити в дію фонтани.

Раніше у Львові провели конкурс на звання "Найкращого двірника 2025". 

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