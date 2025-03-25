У Львові вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола у 26-ту річницю загибелі

Річниця загибелі Чорновола — у Львові вшанували памʼять
У Львові у вівторок, 25 березня, вшанували памʼять Вʼячеслава Чорновола. Минає 26 років з дня його загибелі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Вшанування памʼяті Чорновола у Львові
Біля пам’ятника Чорноволу учасники заходу виконали гімн України та поклали квіти.
Коротка біографія
В’ячеслав Чорновіл — український політик, публіцист, дисидент і громадський діяч. Один із лідерів національно-демократичного руху кінця ХХ століття.
Брав активну участь у боротьбі за незалежність України, був одним із засновників Народного руху України. У радянські часи за свої погляди неодноразово зазнавав переслідувань, зокрема ув’язнення та заслання. У 1991 році балотувався на пост Президента України.
Загинув у 1999 році в автокатастрофі за загадкових обставин, що досі викликають суперечки.
Нагадаємо, у Львові готуються до весняно-літнього сезону. У центральній частині міста почали приводити в дію фонтани.
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