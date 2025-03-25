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Годовщина гибели Черновола — во Львове почтили память

25 марта 2025 17:39
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львове почтили память Вячеслава Черновола в 26-ю годовщину гибели
Во Львове почтили память Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львове во вторник, 25 марта, почтили память Вячеслава Черновола. Проходит 26 лет со дня его гибели.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Краткая биография

Вячеслав Черновол — украинский политик, публицист, диссидент и общественный деятель. Один из лидеров национально-демократического движения конца ХХ века.

Вʼячеслав Чорновіл
Вячеслав Черновол. Фото: archivelviv.gov.ua

Принимал активное участие в борьбе за независимость Украины, был одним из основателей Народного движения Украины. В советские времена за свои взгляды неоднократно подвергался преследованиям, в частности заключения и ссылки. В 1991 году баллотировался на пост Президента Украины.

Погиб в 1999 году в автокатастрофе при загадочных обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры.

Напомним, во Львове готовятся к весенне-летнему сезону. В центральной части города начали приводить в действие фонтаны.

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