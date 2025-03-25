Во Львове почтили память Вячеслава Черновола в 26-ю годовщину гибели

Во Львове почтили память Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во вторник, 25 марта, почтили память Вячеслава Черновола. Проходит 26 лет со дня его гибели.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Возле памятника Черноволу участники мероприятия исполнили гимн Украины и возложили цветы.

Во Львове почтили память Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE

Во Львове почтили память Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE

Во Львове почтили память Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE

Во Львове почтили память Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE

Во Львове почтили память Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE

Во Львове почтили память Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE

Краткая биография

Вячеслав Черновол — украинский политик, публицист, диссидент и общественный деятель. Один из лидеров национально-демократического движения конца ХХ века.

Вячеслав Черновол. Фото: archivelviv.gov.ua

Принимал активное участие в борьбе за независимость Украины, был одним из основателей Народного движения Украины. В советские времена за свои взгляды неоднократно подвергался преследованиям, в частности заключения и ссылки. В 1991 году баллотировался на пост Президента Украины.

Погиб в 1999 году в автокатастрофе при загадочных обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры.

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