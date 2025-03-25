Во Львове почтили память Вячеслава Черновола в 26-ю годовщину гибели

Годовщина гибели Черновола — во Львове почтили память
Во Львове во вторник, 25 марта, почтили память Вячеслава Черновола. Проходит 26 лет со дня его гибели.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Почтение памяти Черновола во Львове
Возле памятника Черноволу участники мероприятия исполнили гимн Украины и возложили цветы.
Краткая биография
Вячеслав Черновол — украинский политик, публицист, диссидент и общественный деятель. Один из лидеров национально-демократического движения конца ХХ века.
Принимал активное участие в борьбе за независимость Украины, был одним из основателей Народного движения Украины. В советские времена за свои взгляды неоднократно подвергался преследованиям, в частности заключения и ссылки. В 1991 году баллотировался на пост Президента Украины.
Погиб в 1999 году в автокатастрофе при загадочных обстоятельствах, которые до сих пор вызывают споры.
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