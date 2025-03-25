У Львові цьогоріч працюватиме 21 фонтан — перелік адрес

Фонтан у Льові. Фото: скриншот

У Львові розпочали підготовку до весняно-літнього сезону — більшість міських фонтанів у центральній частині вже розконсервовують та запускають у роботу. Стало відомо, скільки фонтанів відкриють у місті — як питних, так і декоративних.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

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Як повідомив начальник відділу комунального господарства Галицької райадміністрації Віктор Дубиняк, цьогоріч, як і минулого року, у центрі функціонуватиме 11 фонтанів — шість питних та п'ять декоративних.

Відсьогодні вже працюють два фонтани на вулиці Коперника – "Криниця з левами" та "Водолій".

До кінця тижня планують запустити ще й фонтан на площі Коліївщини, а також усі питні фонтани. Водночас сухі фонтани — біля Оперного театру та на площі Галицькій (фонтан "Да Вінчі") — увімкнуть на початку квітня. Процес розконсервації цих об’єктів триватиме від 7 до 10 днів. Усі декоративні фонтани в Галицькому районі працюватимуть щодня з 08:00 до 20:00.

Натомість п’ять історичних фонтанів залишаються закритими: чотири на площі Ринок та один на Марійській площі. Їхню роботу відновлять уже після завершення воєнного стану.

Загалом у місті цього року запустять 21 фонтан: 12 питних і 9 декоративних. Решту фонтанів, розташованих у різних районах Львова, підготують до роботи протягом кількох тижнів.

Адреси фонтанів

Питні фонтани у Львові розміщені за адресами:

пл. Ринок, 1 (біля Ратуші);

просп. Свободи (біля Оперного театру);

просп. Свободи (на перетині з вул. П. Беринди);

вул. Степана Бандери (біля Органного залу);

вул. Генерала Чупринки, 85 (біля Франківської РА);

перехрестя вул. Бандери — Чупринки;

пл. Маланюка;

вул. Підвальна, сквер "На Валах";

пл. Митна;

вул. Личаківська, 175а (біля церкви Покрови);

перехрестя вул. Шевченка – Бортнянського;

пл. Двірцева (біля залізничного вокзалу).

Усі питні фонтани обладнані фільтрами, тому вода в них безпечна для споживання. За її якість відповідає "Львівводоканал".

Щодо декоративних та сухих фонтанів, ними можна буде милуватися за такими локаціями:

просп. Свободи, біля Оперного театру;

пл. Галицька – "Да Вінчі";

пл. Коліївщини;

вул. Коперника – "Криниця з левами" та "Водолій";

пл. Двірцева;

пл. Митна;

пл. Кринична;

Стрийський парк — "Івасик-Телесик".

Нагадаємо, у Львові нагородили найкращих двірників року.

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