У Львові цьогоріч працюватиме 21 фонтан — перелік адрес

У Садового повідомили, де почали працювати фонтани
У Львові розпочали підготовку до весняно-літнього сезону — більшість міських фонтанів у центральній частині вже розконсервовують та запускають у роботу. Стало відомо, скільки фонтанів відкриють у місті — як питних, так і декоративних.
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
Скільки фонтанів працюватимуть у Львові у 2025 році
Як повідомив начальник відділу комунального господарства Галицької райадміністрації Віктор Дубиняк, цьогоріч, як і минулого року, у центрі функціонуватиме 11 фонтанів — шість питних та п'ять декоративних.
Відсьогодні вже працюють два фонтани на вулиці Коперника – "Криниця з левами" та "Водолій".
До кінця тижня планують запустити ще й фонтан на площі Коліївщини, а також усі питні фонтани. Водночас сухі фонтани — біля Оперного театру та на площі Галицькій (фонтан "Да Вінчі") — увімкнуть на початку квітня. Процес розконсервації цих об’єктів триватиме від 7 до 10 днів. Усі декоративні фонтани в Галицькому районі працюватимуть щодня з 08:00 до 20:00.
Натомість п’ять історичних фонтанів залишаються закритими: чотири на площі Ринок та один на Марійській площі. Їхню роботу відновлять уже після завершення воєнного стану.
Загалом у місті цього року запустять 21 фонтан: 12 питних і 9 декоративних. Решту фонтанів, розташованих у різних районах Львова, підготують до роботи протягом кількох тижнів.
Адреси фонтанів
Питні фонтани у Львові розміщені за адресами:
- пл. Ринок, 1 (біля Ратуші);
- просп. Свободи (біля Оперного театру);
- просп. Свободи (на перетині з вул. П. Беринди);
- вул. Степана Бандери (біля Органного залу);
- вул. Генерала Чупринки, 85 (біля Франківської РА);
- перехрестя вул. Бандери — Чупринки;
- пл. Маланюка;
- вул. Підвальна, сквер "На Валах";
- пл. Митна;
- вул. Личаківська, 175а (біля церкви Покрови);
- перехрестя вул. Шевченка – Бортнянського;
- пл. Двірцева (біля залізничного вокзалу).
Усі питні фонтани обладнані фільтрами, тому вода в них безпечна для споживання. За її якість відповідає "Львівводоканал".
Щодо декоративних та сухих фонтанів, ними можна буде милуватися за такими локаціями:
- просп. Свободи, біля Оперного театру;
- пл. Галицька – "Да Вінчі";
- пл. Коліївщини;
- вул. Коперника – "Криниця з левами" та "Водолій";
- пл. Двірцева;
- пл. Митна;
- пл. Кринична;
- Стрийський парк — "Івасик-Телесик".
Нагадаємо, у Львові нагородили найкращих двірників року.
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