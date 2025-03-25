Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow У Садового сообщили, где начали работать фонтаны arrow

У Садового сообщили, где начали работать фонтаны

25 марта 2025 14:56
Анастасия Постоенко - Редактор
Во Львове в этом году будет работать 21 фонтан — перечень адресов
Фонтан во Львове. Фото: скриншот
Анастасия Постоенко - Редактор

Во Львове начали подготовку к весенне-летнему сезону — большинство городских фонтанов в центральной части уже расконсервируют и запускают в работу. Стало известно, сколько фонтанов откроют в городе — как питьевых, так и декоративных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Читайте также:

Сколько фонтанов будут работать во Львове в 2025 году

Как сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой райадминистрации Виктор Дубиняк, в этом году, как и в прошлом, в центре будет функционировать 11 фонтанов — шесть питьевых и пять декоративных.

С сегодняшнего дня уже работают два фонтана на улице Коперника — "Колодец со львами" и "Водолей".

До конца недели планируют запустить еще и фонтан на площади Колиивщины, а также все питьевые фонтаны. В то же время сухие фонтаны — возле Оперного театра и на площади Галицкой (фонтан "Да Винчи") — включат в начале апреля. Процесс расконсервации этих объектов занимает от 7 до 10 дней. Все декоративные фонтаны в Галицком районе будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

Зато пять исторических фонтанов остаются закрытыми: четыре на площади Рынок и один на Марийской площади. Их работу восстановят уже после завершения военного положения.

Всего в городе в этом году будет запущен 21 фонтан: 12 питьевых и 9 декоративных. Остальные фонтаны, расположенные в разных районах Львова, подготовят к работе в течение нескольких недель.

Адреса фонтанов

Питьевые фонтаны во Львове размещены по адресам:

  • пл. Рынок, 1 (возле Ратуши);
  • просп. Свободы (возле Оперного театра);
  • просп. Свободы (на пересечении с ул. П. Беринды);
  • ул. Степана Бандеры (возле Органного зала);
  • ул. Генерала Чупринки, 85 (возле Франковской РА);
  • перекресток ул. Бандеры - Чупринки;
  • пл. Маланюка;
  • ул. Подвальная, сквер "На Валах";
  • пл. Таможенная;
  • ул. Лычаковская, 175а (возле церкви Покрова);
  • перекресток ул. Шевченко — Бортнянского;
  • пл. Дворцовая (возле железнодорожного вокзала).

Все питьевые фонтаны оборудованы фильтрами, поэтому вода в них безопасна для потребления. За ее качество отвечает "Львовводоканал".

Относительно декоративных и сухих фонтанов, ими можно будет любоваться по таким локациям:

  • просп. Свободы, возле Оперного театра;
  • пл. Галицкая — "Да Винчи";
  • пл. Колиивщины;
  • ул. Коперника — "Колодец со львами" и "Водолей";
  • пл. Дворцовая;
  • пл. Таможенная;
  • пл. Криничная;
  • Стрыйский парк — "Ивасик-Телесик".

Напомним, во Львове наградили лучших дворников года.

Также мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал законопроект №12089 и назвал риски от него.

Львов Андрей Садовый фонтаны декор
Реклама
Реклама
Реклама