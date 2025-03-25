Во Львове в этом году будет работать 21 фонтан — перечень адресов

Фонтан во Львове. Фото: скриншот

Во Львове начали подготовку к весенне-летнему сезону — большинство городских фонтанов в центральной части уже расконсервируют и запускают в работу. Стало известно, сколько фонтанов откроют в городе — как питьевых, так и декоративных.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Как сообщил начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой райадминистрации Виктор Дубиняк, в этом году, как и в прошлом, в центре будет функционировать 11 фонтанов — шесть питьевых и пять декоративных.

С сегодняшнего дня уже работают два фонтана на улице Коперника — "Колодец со львами" и "Водолей".

До конца недели планируют запустить еще и фонтан на площади Колиивщины, а также все питьевые фонтаны. В то же время сухие фонтаны — возле Оперного театра и на площади Галицкой (фонтан "Да Винчи") — включат в начале апреля. Процесс расконсервации этих объектов занимает от 7 до 10 дней. Все декоративные фонтаны в Галицком районе будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00.

Зато пять исторических фонтанов остаются закрытыми: четыре на площади Рынок и один на Марийской площади. Их работу восстановят уже после завершения военного положения.

Всего в городе в этом году будет запущен 21 фонтан: 12 питьевых и 9 декоративных. Остальные фонтаны, расположенные в разных районах Львова, подготовят к работе в течение нескольких недель.

Адреса фонтанов

Питьевые фонтаны во Львове размещены по адресам:

пл. Рынок, 1 (возле Ратуши);

просп. Свободы (возле Оперного театра);

просп. Свободы (на пересечении с ул. П. Беринды);

ул. Степана Бандеры (возле Органного зала);

ул. Генерала Чупринки, 85 (возле Франковской РА);

перекресток ул. Бандеры - Чупринки;

пл. Маланюка;

ул. Подвальная, сквер "На Валах";

пл. Таможенная;

ул. Лычаковская, 175а (возле церкви Покрова);

перекресток ул. Шевченко — Бортнянского;

пл. Дворцовая (возле железнодорожного вокзала).

Все питьевые фонтаны оборудованы фильтрами, поэтому вода в них безопасна для потребления. За ее качество отвечает "Львовводоканал".

Относительно декоративных и сухих фонтанов, ими можно будет любоваться по таким локациям:

просп. Свободы, возле Оперного театра;

пл. Галицкая — "Да Винчи";

пл. Колиивщины;

ул. Коперника — "Колодец со львами" и "Водолей";

пл. Дворцовая;

пл. Таможенная;

пл. Криничная;

Стрыйский парк — "Ивасик-Телесик".

Напомним, во Львове наградили лучших дворников года.

Также мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал законопроект №12089 и назвал риски от него.