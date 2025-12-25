Во Львове 24 декабря 2025 года почтили Вячеслава Черновола — фото, видео

Памятник Черноволу. Фото: Новини.LIVE

В среду, 24 декабря, во Львове почтили политика, журналиста и диссидента Вячеслава Черновола. Мероприятие состоялось по случаю 88-й годовщины со дня рождения выдающегося украинца.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Чествование Вячеслава Черновола

Люди возле памятника Черноволу. Фото: Новини.LIVE

Присутствующие возложили к памятнику Черноволу цветы и исполнили гимн Украины.

Во Львове почтили Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE

К памятной церемонии присоединился председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Он призвал граждан встретить рождественско-новогодние праздники в единстве, свете, доброте и уважать друг друга.

Чествование Вячеслава Черновола. Фото: Новини.LIVE

Возложение цветов к памятнику Черноволу. Фото: Новини.LIVE

Что известно о Вячеславе Черноволе

Вячеслав Черновол был одним из представителей украинского национально-освободительного движения, политзаключенным советского режима, публицистом и соучредителем Народного руха Украины. Он открыто говорил правду о репрессиях, стремился, чтобы Украина налаживала связи со странами Европы и отстаивал независимость.

25 марта 1999 года политик в возрасте 61 года погиб в автокатастрофе. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются невыясненными.

Напомним, Вячеслав Черновол провел в концлагерях 17 лет. Он был настоящим патриотом, который говорил: "Дай, Боже, нам любить Украину превыше всего".

Также мы сообщали, что 25 марта текущего года во Львове тоже почтили память Вячеслава Черновола. В тот день исполнилось 26 лет со дня его гибели.