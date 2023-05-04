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Прокуратура повідомила підозру львів'янину за публічну підтримку РФ

4 травня 2023 17:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Прокуратура повідомила підозру львів'янину за публічну підтримку РФ
Прокуратура у Львівській області. Фото: Galinfo
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Львівській області порушено кримінальну справу стосовно громадянина, який підозрюється у скоєнні злочинів проти територіальної цілісності та недоторканності України. Також чоловік виправдовував агресію РФ.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Матеріали розслідування

За даними слідства, чоловік використав заборонену соціальну мережу "Однокласники", щоб розповсюджувати повідомлення, в яких виправдовував злочини та агресію з боку РФ, а також закликав до зміни кордонів території та державного кордону України.

Підозрюваний також заперечував тимчасову окупацію Криму і говорив про те, що цей півострів належить Росії. Внаслідок своїх дій він став об'єктом процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, яка порушила кримінальну справу стосовно нього.

Повідомлення, які розповсюджував підозрюваний, були публічними та доступними для всіх користувачів забороненої соціальної мережі. Вони містили заклики до злочинних дій, які порушують територіальну цілісність та недоторканність України. Такі дії підозрюваного можуть розглядатись як скоєння злочину проти державної безпеки України.

"Такі висловлювання та виправдання збройної агресії РФ неприпустимі є серйозним порушенням закону. Підозрюваний повинен відповідати перед законом за свої дії, й у разі доказу провини може бути покараний відповідним чином", — йдеться в повідомленні.

Прокуратура
Докази проти підозрюваного. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, що колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Львівської області вручили ще одну підозру у рамках справи про розгін протестувальників на Майдані Незалежності у Києві у 2014 році.

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