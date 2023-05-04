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Экс-командиру львовского "Беркута" сообщили о еще одном подозрении

4 мая 2023 13:40
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Экскомандир львовского "Беркута" сообщил еще одно подозрение
Ростислав Пацеляк от 24 апреля находится под стражей. Фото: Офис генерального прокурора
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" Львовской области вручили еще одно подозрение в рамках дела о разгоне протестующих на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Детали дела

По версии следователей, экс-командир львовского "Беркута" превысил служебные полномочия и 20 февраля 2014 присвоил огнестрельное оружие. Речь идет о 10 помповых ружьях "Форт-500 М-1". Так он решил скрыть, что из этого оружия его подчиненные с другими подразделениями органов внутренних дел стреляли по митингующим в центре Киева.

Государственное бюро расследований в марте сообщило о подозрении бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут". Под его руководством подразделение Львовской области вместе с другими 18 февраля 2014 принимало участие в умышленных действиях и убийствах участников Майдана. Согласно последним данным Государственного бюро расследований, первым убитым во время Революции Достоинства был львовский активист Юрий Вербицкий. В апреле экс-командира львовского "Беркута" Апелляционный суд заключил под стражу без права залога.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области суд приказал поселковому совету подготовить противорадиационное укрытие.

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