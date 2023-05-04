Екскомандиру львівського "Беркута" повідомили ще одну підозру
Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Львівської області вручили ще одну підозру у рамках справи про розгін протестувальників на Майдані Незалежності у Києві у 2014 році.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора
Деталі справи
За версією слідчих, екскомандир львівського "Беркуту" перевищив службові повноваження та 20 лютого 2014 року присвоїв вогнепальну зброю. Мова йде про 10 помпових рушниць "Форт-500 М-1". Так він вирішив приховати, що з цієї зброї його підлеглі з іншими підрозділами органів внутрішніх справ стріляли по мітингувальникам у центрі Києва.
Додамо, Державне бюро розслідувань у березні повідомило про підозру колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут". Під його керівництвом підрозділ з Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року брав участь в умисних діях та вбивствах учасників Майдану. Згідно з останніми даними Державного бюро розслідувань першим убитим під час Революції Гідності був львівський активіст Юрій Вербицький. У квітні екскомандира львівського "Беркуту" Апеляційний суд взяв під варту без права застави.
Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд наказав селищній раді підготувати протирадіаційне укриття.