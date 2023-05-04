Екскомандиру львівського "Беркута" повідомили ще одну підозру

Ростислав Пацеляк від 24 квітня перебуває під вартою. Фото: Офіс генерального прокурора

Колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Львівської області вручили ще одну підозру у рамках справи про розгін протестувальників на Майдані Незалежності у Києві у 2014 році.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора

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Деталі справи

За версією слідчих, екскомандир львівського "Беркуту" перевищив службові повноваження та 20 лютого 2014 року присвоїв вогнепальну зброю. Мова йде про 10 помпових рушниць "Форт-500 М-1". Так він вирішив приховати, що з цієї зброї його підлеглі з іншими підрозділами органів внутрішніх справ стріляли по мітингувальникам у центрі Києва.

Додамо, Державне бюро розслідувань у березні повідомило про підозру колишньому командиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут". Під його керівництвом підрозділ з Львівщини разом з іншими 18 лютого 2014 року брав участь в умисних діях та вбивствах учасників Майдану. Згідно з останніми даними Державного бюро розслідувань першим убитим під час Революції Гідності був львівський активіст Юрій Вербицький. У квітні екскомандира львівського "Беркуту" Апеляційний суд взяв під варту без права застави.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині суд наказав селищній раді підготувати протирадіаційне укриття.