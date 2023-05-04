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Прокуратура сообщила подозрение львовянину за публичную поддержку РФ

4 мая 2023 17:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Прокуратура сообщила подозрение львовянину за публичную поддержку РФ
Прокуратура во Львовской области. Фото: Galinfo
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Львовской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина, который подозревается в совершении преступлений против территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Также мужчина оправдывал агрессию РФ.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Материалы расследования

По данным следствия, мужчина использовал запрещенную социальную сеть "Одноклассники", чтобы распространять сообщения, в которых оправдывал преступления и агрессию со стороны РФ, а также призывал к изменению границ территории и государственной границы Украины.

Подозреваемый также отрицал временную оккупацию Крыма и выражался о том, что этот полуостров принадлежит России. В результате своих действий, он стал объектом процессуального руководства Львовской областной прокуратуры, которая возбудила уголовное дело в отношении его.

Сообщения, которые распространял подозреваемый, являлись публичными и доступными для всех пользователей запрещенной социальной сети. В них содержались призывы к преступным действиям, которые нарушают территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Такие действия подозреваемого могут рассматриваться как совершение преступления против государственной безопасности Украины.

"Такие высказывания и оправдания вооруженной агрессии РФ недопустимы и являются серьезным нарушением закона. Подозреваемый должен будет отвечать перед законом за свои действия, и в случае доказательства вины может быть наказан соответствующим образом", — говорится в сообщении.

Прокуратура
Доказательства против подозреваемого. Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, что бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" Львовской области вручили еще одно подозрение в рамках дела о разгоне протестующих на Майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

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